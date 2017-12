Meleşcanu, spionul preferat al lui Băsescu

NOMINALIZĂRI „BOMBĂ“ Propunerea lui Traian Băsescu ca Teodor Meleşcanu să preia conducerea Serviciului de Informaţii Externe (SIE) a şocat clasa politică. Ziua de ieri începuse în aceeaşi notă în care încep zilele sub conducerea PDL. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit pentru a lua act de demisia fostului şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE). Presa a relatat că în cărţi ar fi consilierul de stat de la Cotroceni, Daniel Andrei Moldoveanu, din Departamentul Securităţii Naţionale şi liberalul Teodor Meleşcanu. Postul de la SIE rămăsese vacant după ce Mihai Răzvan Ungureanu a devenit premier. Lideri ai PDL au vorbit despre numirea unui nou şef la SIE, fără a rosti vreun nume şi arătând că acele cărţi au fost împărţite de Traian Băsescu. O oarecare tensiune a apărut după ce numele lui Meleşcanu a devenit din ce în ce mai mediatizat ca fiind cel ce îi va lua locul lui Ungureanu în fruntea SIE. Din acel moment lideri ai PNL au ieşit şi au vorbit chiar de „declaraţii bombă“, despre un „scenariu aruncat de preşedintele Traian Băsescu ca să mai bage zâzanie în USL, el fiind specialist în strategii divide et impera”. Una dintre declaraţii a fost făcută chiar de preşedintele PNL, Crin Antonescu, care a spus că nu crede că s-ar putea ajunge aici, „pentru că nu s-a discutat nimic“.

TRĂDARE POLITICĂ Chiar şi aşa, după numai două ore de la declaraţiile lui Antonescu, pe surse, au apărut tot mai insistent informaţii referitoare la propulsarea lui Meleşcanu spre SIE, „zvonurile“ fiind confirmate mai târziu chiar de liberal, care a anunţat că a acceptat propunerea lui Băsescu şi că s-a autosuspendat din partid. Reacţia lui Antonescu nu s-a lăsat aşteptată, liderul liberalilor vorbind despre trădare politică şi despre o viitoare excludere a lui Meleşcanu din rândul liberalilor: „Această desemnare este o afacere între Băsescu şi Meleşcanu şi nu are niciun fel de legătură cu PNL. Meleşcanu nu a informat pe nimeni. Am primit cererea de autosuspendare, însă el va pleca din partid, fiind exclus din motive lesne de înţeles. Este vorba de trădare politică, iar USL nu are nimic în comun cu opţiunea lui Băsescu”. La rândul său, liderul PSD Victor Ponta a declarat că preşedintele comisiei parlamentare de control al activităţii SIE, care este deputat PSD, nu va convoca şedinţa pentru audierea lui Meleşcanu. Ponta a precizat că parlamentarii USL vor fi în protest parlamentar în continuare, astfel că nu vor participa nici la audierea lui Meleşcanu, nici la votul din plen.

LEGĂTURI MAI VECHI „Apropierea“ dintre Băsescu şi Meleşcanu se pare că nu este ceva nou. Actualul şef al SIE şi şeful statului au petrecut în noaptea de revelion în aceeaşi locaţie. Tot acolo, coincidenţă sau nu, s-au aflat şi Vasile Blaga, Elena Udrea şi Roberta Anastase, însă acest detaliu n-a fost făcut public până acum. Meleşcanu a confirmat participarea sa la Revelion, dar a precizat că a fost o întâmplare, fiind „la un restaurant alături de alte 500 de persoane“. Prin această mişcare, PDL va mai scoate din calcul încă un vot al USL la Senat, unde Opoziţia deţinea până acum controlul. Chiar dacă nu au încă majoritatea, Puterea şi-a mai atenuat din „handicap“. În perioada următoare, ne putem aştepta ca PDL să încerce ori să devanseze organizarea alegerilor în colegiul senatorial în care fusese ales Meleşcanu, folosind avantajul dat de lipsa unui senator al Opoziţiei, ori va folosi acest scrutin ca barometru pentru următoarele alegeri.