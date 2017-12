Membrii Congresului SUA îşi cumpără şi ei maşini de lux şi televizoare din banii publici

Verificarea cheltuielilor făcute de congresmenii americani, pe fondul scandalului din Marea Britanie, arată că şi aceştia au achiziţionat din bani publici obiecte pentru uzul personal, cum ar fi autoturisme de lux sau produse electronice performante, relatează ”Wall Street Journal”. Spre deosebire de colegii din Marea Britanie, politicienii americani nu îşi pot deconta din bani publici cheltuielile personale, iar acestea sînt perfect legale. La finalul mandatului, deputaţii trebuie să returneze Camerei Reprezentanţilor sau Administraţiei Federale pentru Servicii Generale echipamentele pe care le-au achiziţionat din banii pentru dotarea biroului. Conform normelor Congresului, Trezoreria SUA le pune la dispoziţie o alocaţie pentru acoperirea cheltuielilor oficiale şi de reprezentare, iar aleşii se bucură de un anumit grad de libertate în privinţa modului cum folosesc fondurile respective.

Senatul şi Camera Reprezentanţilor fac public cuantumul solicitărilor de rambursări, însă nu le publică electronic. ”The Wall Street Journal” a verificat însă cele cîteva mii de pagini conţinînd asemenea cereri pentru 2008 şi a constatat că majoritatea deputaţilor au folosit banii respectivi pentru plata salariilor personalului, deplasări, închirierea şi dotarea biroului, printare şi corespondenţă. Au ieşit însă la iveală şi o serie de cheltuieli pentru diverse produse - de la autoturisme achiziţionate în leasing pînă la produse electronice, laptopuri cu grad înalt de performanţă şi chiar tocuri pentru telefonul mobil, în valoare de 22 de dolari bucata. Membrii Camerei Reprezentanţilor primesc anual, de la Guvern, între 1,3 şi 1,9 milioane de dolari, iar senatorii, între 2,9 şi 4,5 milioane de dolari. Diferenţa este explicată de mai mulţi factori, unul dintre ei fiind acela că aleşii provenind din statele situate la mare depărtare de Washington primesc, de regulă, mai mulţi bani pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare. Majoritatea cheltuielilor decontate sînt cele pentru plata personalului şi cele de călătorie. Aproximativ 100 de congresmeni îşi folosesc alocaţiile oficiale pentru achiziţionarea de autoturisme în leasing, cei mai mulţi optînd pentru modele americane. Pe locul patru se află facturile pentru paginile printate.

Barack Obama şi soţia sa au cheltuit 73.000 de dolari într-o călătorie la New York

Preşedintele SUA şi soţia acestuia, Michelle, au cheltuit 73.000 de dolari pe o călătorie romantică la New York, la sfîrşitul săptămînii trecute, liderul de la Casa Albă respectînd astfel o promisiune făcută soţiei înainte de cîştigarea alegerilor, relatează ediţia online a ”Daily Mail”. Prima etapă a întîlnirii romantice la New York a inclus o cină la un restaurant din acest oraş. De asemenea, cuplul prezidenţial a cumpărat două bilete de aproximativ 100 de dolari fiecare la o piesă de teatru despre istoria sclaviei. În plus, Barack Obama a făcut cinste cu două pahare de Martini, pentru a celebra cinci luni de cînd este preşedinte. Călătoria romantică a cuplului prezidenţial a costat în total aproximativ 73.000 de dolari. Soţii Obama au folosit trei avioane - unul pentru ei şi alte două pentru personalul care i-a însoţit, precum şi două elicoptere, cu care s-au deplasat la aeroporturi. În plus, poliţia a fost nevoită să adopte măsuri speciale de securitate.