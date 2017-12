Membrii grupului One Direction, cele mai bogate vedete britanice până în 30 de ani

Membrii grupului One Direction ocupă primul loc în topul pe 2013 al celor mai bogate vedete britanice în vârstă de până la 30 de ani, potrivit unui clasament anual întocmit de editorii revistei ”Heat”. Harry Styles, în vârstă de 19 ani, Niall Horan, de 19 ani, Zayn Malik, de 20 de ani, Liam Payne, în vârstă de 20 de ani, şi Louis Tomlinson, în vârstă de 21 de ani, au obţinut în ultimul an venituri de 59,3 milioane lire sterline (95,7 milioane de dolari). One Direction a făcut istorie în topurile muzicale, devenind primul grup pop britanic care a debutat pe primul loc în topul american Billboard, cu cel de-al doilea album al său, intitulat ”Up All Night”.

Actorul Daniel Radcliffe, starul francizei ”Harry Potter”, care a ocupat prima poziţie în acest top în fiecare an, începând din 2010, a coborât pe locul al doilea, cu venituri de 56,1 milioane de lire sterline (90,6 milioane dolari). Cu această sumă, actorul britanic este totuşi vedeta care a primit cel mai mare onorariu individual dintre toate numele incluse în acest clasament. Actorii Robert Pattinson (44,1 milioane lire sterline / 71,2 milioane dolari), Keira Knightley (37,2 milioane lire sterline / 60,1 milioane dolari) şi Emma Watson (27,9 milioane lire sterline / 45 milioane dolari) completează Topul 5 al celor mai bogate vedete britanice în vârstă de până la 30 de ani. Toţi cei trei actori s-au regăsit în primele cinci poziţii ale acestui top şi în 2012.

Cel mai bine clasat artist debutant în acest top este DJ-ul Calvin Harris (22,2 milioane lire sterline / 35,8 milioane dolari). Alţi artişti debutanţi în top sunt modelul Rosie Huntington-Whiteley (5,63 milioane lire sterline), cântăreaţa Jessie J (5,68 milioane lire sterline), actorul Andrew Garfield (5 milioane lire sterline) şi grupul pop-dance JLS (4,87 milioane sterline). Actriţa Carey Mulligan a fost desemnată vedeta cu cea mai mare ascensiune în topul din acest an - ea a urcat 10 poziţii faţă de topul din 2012 şi a ajuns pe locul 19. Un alt actor, Aaron Taylor-Johnson, a urcat la rândul său opt locuri şi a ajuns pe 16. Topul celor mai bogate vedete britanice în vârstă de până la 30 de ani a fost alcătuit pe baza contractelor declarate în mod public de aceste vedete, încheiate în cinema, televiziune, muzică şi publicitate.