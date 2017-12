Membrii Rotary, ajutoarele lui Moş Crăciun

Avînd în vedere că luna decembrie este luna cadourilor şi că în această perioadă cei mici sînt cei mai privilegiaţi, Moş Crăciun i-a vizitat deja pe mulţi prichindei. Peste 140 de copii din comuna Istria au primit, ieri, cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acţiunea a fost organizată de Asociaţia United Hands în parteneriat cu clubul Rotary Pontus Euxinus Constanţa, care au adus pentru copiii provenind din familii nevoiaşe din Istria dulciuri, fructe, băuturi răcoritoare, jucării şi haine. „Este al doilea an consecutiv când venim în sprijinul copiilor din Istria. Noi ne bazăm pe zicala: “Dacă nu dai, nu trăieşti“. Ne bucurăm că putem să le facem o bucurie acum în prag de sărbători“, a spus preşedintele Asociaţiei United Hands, Tim Crossman. Pentru această bucurie a copiilor s-au făcut responsabili, potrivit reprezentaţilor “United Hands“, mai mulţi sponsori din Constanţa, care au contribuit cu fonduri pentru ajutorarea persoanelor defavorizate din localităţile judeţului Constanţa. „Este a patra acţiune pe care o derulăm cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an. Ne bucurăm să colaborăm cu oameni ca cei din Asociaţia United Hands, alături de care am derulat mai multe acţiuni. Fericirea noastră cea mai mare este să îi vedem pe aceşti copii fericiţi“, a declarat la rândul său, preşedintele clubului Rotary Pontus Euxinus Constanţa, Iulian Gropoşilă. Copiii de grădiniţă au mai avut parte de o supriză din partea celor de la Rotary, care le-au oferit celor 40 de prichindei câte o carte personalizată pentru fiecare copil, cu o poveste de Crăciun, în care ei erau personajul principal.