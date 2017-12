Membrii supravieţuitori ai trupei Bee Gees se vor reuni pentru o serie de concerte

Fraţii Gibb se vor reuni pentru a susţine o serie de concerte, la şase ani după decesul fratelui lor Maurice Gibb, cel de-al treilea membru al trupei Bee Gees. Robin Gibb a declarat pentru BBC Radio că a petrecut cîteva zile împreună cu fratele său mai mare, Barry, în Miami şi că sînt pregătiţi să cînte din nou împreună şi să susţină cîteva concerte. În cadrul emisiunii Test Match Special, difuzată de BBC Radio, Robin Gibb a declarat că a trecut, alături de fratele său Barry, printr-o mare de emoţii după decesul fratelui lor, în 2003. Maurice Gibb a decedat brusc în 2003, la vîrsta de 53 de ani, în urma unor complicaţii apărute după o intervernţie chirurgicală de rutină. În acel moment, fraţii săi au declarat că nu vor mai cînta niciodată sub numele Bee Gees, după o carieră de 45 de ani. Robin Gibb a declarat că fratele lui geamăn, Maurice, care cînta la mai multe instrumente, a fost “nu doar un frate, ci un camarad de arme”. Un al patrulea frate, Andy, care a fost şi el cîntăreţ însă nu a făcut parte din acest grup de legendă, a decedat în 1988, la vîrsta de 30 de ani, din cauza unei maladii cardiace.

Cei doi fraţi supravieţuitori, care s-au născut în Marea Britanie şi au crescut în Australia, au cîntat doar de cîteva ori după moartea fratelui lor Maurice, cu ocazia unor evenimente de caritate. The Bee Gees a fost una dintre cele mai importante trupe ale anilor ‘70, cîştigînd nouă premii Grammy. Printre piesele cele mai cunoscute ale acestui grup se numără “Saturday Night Fever”, “Tragedy”, “How Deep is Your Love” şi “You Win Again”.