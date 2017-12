Membrii trupei “Bere Gratis”, piloţi pentru o zi în scop umanitar

Cel mai important spectacol sportiv organizat în România, Class 1 Romanian Grand Prix, se pregăteşte pentru a doua ediţie, programată în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Pînă atunci, unul din organizatori, Power Marine, împreună cu Mihaela Rădulescu, în calitatea sa de Ambasador United Way România, au iniţiat un proiect care se doreşte să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală. Astfel, în cadrul celor patru zile de concurs vor fi organizate două evenimente inedite: 100 mph Club şi Match Race. Primul eveniment oferă împătimiţilor posibilitatea de a face un tur pe circuitul Class 1 şi de a trăi senzaţia pe care acest sport o oferă. Organizatorii vor acorda 32 de locuri, pentru care cei interesaţi vor licita pornind de la 500 de euro. Fiecare participant va primi: diploma “100 Mph Club“, pe care se menţionează viteza atinsă, permis de acces cu fotografie, echipament oficial Class 1, şapcă şi tricou, precum şi acces în ziua respectivă pentru “Class One VIP Hospitality“, cu toate serviciile aferente incluse. Cel de-al doilea eveniment este de fapt o cursă în toată regula, captivantă şi antrenantă, care oferă şansa de a simţi adrenalina pe care acest sport o produce. Pentru acest eveniment sînt disponibile doar opt locuri, pentru care se va licita de la 1.000 de euro. Toate biletele disponibile pentru aceste două programe vor fi scoase la licitaţie, iar banii vor fi donaţi către United Way România, pentru un program umanitar destinat copiilor.

Pentru promovarea acestui proiect, Power Marine organizează mai multe sesiuni de antrenamente, în care vedete ale show-bizz-ului urcă la bordul unei ambarcaţiuni cu motor. După ce, săptămîna trecută, celebra realizatoare TV Mihaela Rădulescu a gustat din adrenalina sporturilor nautice cu motor, vineri a venit rîndul membrilor trupei “Bere Gratis”. Pe rînd, aceştia au pilotat catamaranul pe o porţiune din circuitul pe care îl vor parcurge piloţii din Class One. “Experienţa a fost extraordinară şi probabil că o vom mai repeta. Ne-am simţit foarte bine, vremea a fost superbă şi, cel mai important, sperăm ca prin aceste acţiuni să ajutăm cît mai mulţi copii. Orice iniţiativă cu scop umanitar este extraordinară”, a spus la final solistul de la “Bere Gratis”, Mihai Georgescu, cel care a obţinut şi cel mai bun timp. “Este un proiect foarte simplu, dar cu un rezultat foarte important pentru copii. Class One este un sport de elită, care produce multă viteză şi adrenalină. Pasionaţii de sporturi nautice care vor să simtă pe pielea lor ce înseamnă Class One pot licita pentru aceste locuri, iar suma strînsă va merge către copii”, a încheiat Alin Vintilă, manager proiect Power Marine.