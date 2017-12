Membrii trupei Blink 182 se reunesc

Membrii trupei punk-rock americane Blink 182 au anunţat, duminică seară, la gala premiilor Grammy, că se reunesc pentru un nou album şi un nou turneu mondial, după o pauză de mai bine de patru ani. ”Obişnuiam să cîntăm împreună şi am decis că vom cînta din nou împreună”, a declarat toboşarul Travis Barker. ”Ca să o spunem simplu, ne-am întors. Vrem să spunem că noi chiar ne-am întors. Vom intra în studio pentru a crea şi înregistra un nou album. Vom pregăti un nou turneu mondial”, se arată într-o declaraţie a trupei remisă presei. Conform unor informaţii vehiculate în presă, trupa ar putea cînta în deschiderea turneului trupei Green Day, care începe în această vară, dar nu au fost oferite detalii în acest sens.

Ultimul concert al trupei Blink 182 a avut loc pe 16 decembrie 2004. După despărţire, bateristul Travis Barker şi basistul Mark Hoppus au format trupa +44, în timp ce chitaristul Tom DeLonge a fost solistul trupei Angels & Airwaves. Pînă în prezent, trupa Blink 182 a lansat cinci albume: ”Cheshire Cat” (1994), ”Dude Ranch” (1997), ”Enema of the State” (1999), ”Take Off Your Pants and Jacket” (2001) şi ”Blink-182” (2003).