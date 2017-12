Membrii supravieţuitori ai trupei de rock Led Zeppelin au primit, din partea regelui Suediei, premiul Polar Music, în semn de recunoaştere a lor ca "mari pionieri ai muzicii rock". Ceremonia de decernare a premiului a avut loc la Stockholm, unde trupa Led Zeppelin a înregistrat albumul "In Through the Out Door", în 1979.

Robert Plant, Jimmy Page şi John Paul Jones au fost însoţiţi de fiica percuţionistului John Bonham, care a murit în 1980. Ei au împărţit acest premiu cu dirijorul rus Valeri Gherghiev, care este director general şi artistic al Teatrului Mariinski din Sankt Petersburg şi care, din luna ianuarie a anului viitor, va fi dirijorul principal al Orchestrei Simfonice din Londra. În onoarea lui Gherghiev, Orchestra Filarmonică Regală din Stockholm a interpretat piese clasice din creaţiile lui Piotr Ceaikovski, Mihail Glinka şi Serghei Prokofiev. Gherghiev a declarat că se simte onorat să se afle pe aceeaşi scenă cu prietenii lui din trupa Led Zeppelin. Trupa Led Zeppelin a fost fondată în 1968 şi s-a destrămat 12 ani mai tîrziu, în urma morţii lui Bonham.

Premiul Polar Music a fost creat în 1989, de Stig Anderson, managerul grupului Abba, care i-a dat numele propriului studio de înregistrari, Polar Records. Printre cîştigătorii anilor trecuţi se numără Sir Paul McCartney, Bruce Springsteen şi producătorul Quincy Jones.