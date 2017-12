Membrii unor patrule civile din Italia poartă uniforme cu însemne neo-fasciste

O nouă polemică şi îngrijorare s-au stîrnit în Italia după ce s-a descoperit că membrii unor patrule civile, autorizate de noua lege menită să combată criminalitatea şi imigraţia ilegală, poartă uniforme cu însemne neo-fasciste. Uniformele alese pentru patrulele formate recent ale unui partid neo-fascist au generat polemici, acestea incluzînd vulturul imperial, purtat cîndva de grupările paramilitare Camicie Nere ale lui Benito Mussolini. “Însemnele de pe uniformele noastre sînt embleme romane, nu fasciste. Dacă le interzic, trebuie îndepărtat vulturul de pe fiecare clădire publică din Italia. Ele sînt parte din istoria noastră”, afirmă însă Gaetano Saya. Acesta susţine că mii de italieni sînt dornici să se alăture patrulelor de extremă-dreapta pe care el le-a numit Guardia Nazionale Italiana, înfiinţate în iunie de partidul său Mişcarea Socială Italiană-Dreapta Naţională. Însă cînd Garda Naţională şi-a dezvăluit uniformele - şepci negre în stil militar decorate cu vulturul imperial, mănuşi negre, cravate negre, cămăşi kaki şi banderole cu simbolul soarelui negru, mult timp asociat cu nazismul - procurorii italieni au lansat o anchetă judiciară.

Simbolurile naziste şi fasciste au fost interzise în Italia după cel de-al Doilea Război Mondial. Însă Gaetano Saya, în vîrstă de 52 de ani, care a fost investigat în trecut pentru incitare la ură rasială, este încrezător că ancheta va fi închisă în tăcere. “Sîntem doar patrioţi înfocaţi. Mussolini era un om mare, inspirat de o adevărată dragoste pentru naţiunea sa. Era un lider legitim, nu un dictator”, susţine acesta. Pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, Roma este condusă de un primar de dreapta şi un fost protestatar neo-fascist, Gianni Alemanno, care a ajuns la putere în urma isteriei create după ce un rrom român a ucis-o pe Giovanna Reggiani, soţia unui ofiţer al Marinei. Valul de xenofobie extins în toată ţara l-a ajutat pe Silvio Berlusconi să revină la putere în 2008. Noul premier, care a cîştigat alegerile cu sprijinul partidului de extremă-dreapta şi antiimigraţie Liga Nordului, a anunţat imediat introducerea unui pachet de securitate naţională, în urma căruia mii de soldaţi au fost mobilizaţi pe străzi. Însă decizia lui Berlusconi de a autoriza patrulele civile generează cele mai multe îngrijorări. Ministrul de Interne, din cadrul Ligii Nordului, Roberto Maroni, a anunţat că patrulele civice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii stricte. Nu trebuie să fie formate din mai mult de trei persoane, membrii nu trebuie să poarte uniforme în stil militar şi să fie dotaţi doar cu staţii de emisie-recepţie şi telefoane, pentru a alerta poliţia atunci cînd sînt probleme. Totuşi, Gaetano Saya sfidează aceste reguli. Deşi Garda Naţională şi-a amînat patrularea din cauza anchetei judiciare, acesta afirmă că va ocoli regulile care interzic uniformele reclasificîndu-se drept “miliţia partidului”.

Opoziţia socialistă susţine că manipularea problemei securităţii de către Guvern şi îndreptarea atenţiei către imigranţi are ca scop să distragă atenţia de la mafie, cu care premierul Silvio Berlusconi are legături. De altfel, în multe părţi din Italia locuitorii plătesc taxe de protecţie grupărilor mafiote, iar unii se tem că patrulele civile vor ajunge în curînd sub controlul mafiei.