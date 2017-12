Memoria câinilor, la fel ca cea a oamenilor

Cercetătorii au aflat, în premieră, răspunsul la întrebarea pe care fiecare proprietar de câini și-o pune: își amintește animalul meu ceea ce facem împreună? Un studiu realizat recent în Ungaria și publicat miercuri în jurnalul „Current Biology“ afirmă că cel mai bun prieten al omului are o memorie ce nu se bazează numai pe imitare și recompensă, dar și că primatele nu sunt singurele care sunt capabile de memoria episodică. În cazul oamenilor, capacitatea de a rememora în mod conștient experiențe și evenimente se crede că are legătură cu conștiința de sine, ce modelează felul în care ne raportăm la trecut, dar și ceea ce gândim despre viitor. Studiul realizat la Universitatea „Eötvös Loránd“ din Budapesta, Ungaria, sugerează însă că și câinii au o memorie asemănătoare.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au rugat 17 proprietari de câini să îi învețe pe aceștia un truc numit ''Fă ca mine''. Câinii au învățat, spre exemplu, să sară la comandă, să atingă o umbrelă deschisă sau să sară pe un scaun după ce stăpânii lor făceau acest lucru și apoi le dădeau comanda ''Hai!''. În următoarea etapă a experimentului, proprietarii și-au învățat câinii să nu mai imite acțiunea, ci să se întindă pe jos după ce stăpânii lor făceau acțiunile din prima etapă. În a treia etapă, câinii erau puși mai întâi să se așeze și apoi să își urmărească proprietarii făcând o acțiune. La comanda ''Hai!'' ei au trebuit să-și amintească ce făcuse proprietarul lor. Câinii au fost testați astfel atât la un minut, cât și la o oră după ce își urmăriseră stăpânii lor executând acțiunea.

Patrupedele au avut rezultate pozitive în 33 din cele 35 de încercări. Acest lucru sugerează că și câinii au memorie episodică, după cum afirmă în cadrul studiului Claudia Fugazza, specialistă în etologie la universitatea din Budapesta. Odată cu trecerea timpului, însă, câinii aveau dificultăți în a-și aminti acțiunea stăpânilor. Acest lucru este similar cu memoria episodică în cazul oamenilor, aceasta degradându-se într-un ritm mai rapid atunci când un eveniment nu este înregistrat în mod intenționat, după cum subliniază oamenii de știință.

Brian Hare, expert în științe cognitive canine la Universitatea Duke din Carolina de Nord, Statele Unite, care nu a luat parte la studiu, susține că acesta ''demonstrează modul în care câinii noștri își amintesc evenimente în același mod ca și noi și aruncă în aer ceea ce credeau până acum oamenii de știință despre memoria animalelor''. „Memoria câinilor noștri nu se bazează numai pe repetare și recompensă'', a precizat acesta.

Studiul ''reprezintă o abordare creativă a încercării de a surprinde ce este în mintea unui câine'', după cum a declarat și Alexandra Horowitz, expert în științe cognitive canine la Colegiul Barnard din New York, care nu a fost implicată în această cercetare, potrivit Sciencemag.org, editat de American Association for the Advancement of Science.

Ideea că ființele non-umane pot rememora în mod conștient lucrurile pe care le-au făcut sau la care au asistat în trecut, numită memorie episodică, este una foarte controversată - în mare parte deoarece se crede că aceste animale nu au conștiință de sine. Descoperirea faptului că memoria episodică nu este o însușire exclusivă a oamenilor presupune faptul că aceasta ''nu a evoluat numai la primate, ci este o capacitate mai larg întâlnită în regnul animal'', susține Fugazza. Papagalii, delfinii și balenele albastre ar putea fi următoarele care să fie testate, deoarece oamenii de știință au reușit deja să învețe aceste specii trucul ''Fă ca mine''.