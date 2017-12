„Memoria Prezentului”, pictură pentru nevăzători

Celine Ali, o adolescentă în vârstă de 16 ani, elevă a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, a realizat o lucrare deosebită pentru nevăzători, denumită „Memoria Prezentului”. Compoziţia plastică în două versiuni - pentru nevăzători, dar şi pentru publicul larg iubitor de frumos - a fost prezentată, ieri, la Clinica de Oftalmologie „Mrini”. Artista a fost inspirată să dezvolte tehnica basoreliefului după ce a interacţionat cu persoanele cu deficienţe de vedere, adulţi şi copii de vârstă preşcolară. Celine Ali şi-a transpus viziunea artistică realizând o lucrare cu totul inedită, în relief, pe care nevăzătorii au „admirat-o” prin atingere.

„Eu cred că arta are nevoie de sensibilitate, nevăzătorii sunt dotaţi cu această sensibilitate şi imediat au perceput lucrarea prin atingere, lucru care le-a stimulat imaginaţia. Am folosit un chit special ca să redau mai bine volumul, este un chit care permite atingerea. Am vrut să extind acest proiect şi de aceea am colaborat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul“. Am dorit să împărtăşesc arta mea copiilor, să descopăr cum aceştia o pot percepe. Ei au fost foarte încântaţi. Vor să cunoască mereu cât mai multe, sunt deschişi şi colaborăm cu drag. În fiecare joi, facem diverse teme împreună cu profesorul Viorel Darie şi îi ajutăm să înţeleagă cât mai bine formele”, ne-a declarat expozanta.

ARTĂ ADMIRATĂ PRIN... ATINGERE Profesorul Viorel Darie, reprezentant al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul“, descrie reacţia copiilor la atingerea lucrării, ca şi activitate senzorială. „Lucrarea avea ca mod de prezentare detalii cu diferite texturi, realizate prin acoperirea cu straturi de chit şi prin şlefuirea acestora. Formele au fost clare. S-a mers şi pe linii ajutându-i pe copii să-şi dea seama de contururi şi de dispunerea în spaţiu, de volume. La prima atingere, poate să pară ceva foarte complicat, aproape de neînţeles pentru un copil nevăzător, în schimb, pentru un adult nevăzător este o altă perspectivă, poate să înţeleagă mai uşor. Pentru copii este nevoie de o mediere a mesajului artistic. Aceştia au fost interesaţi şi de descrierea în braille, pe care au şi citit-o. Cu explicaţiile date de noi şi de Celine au înţeles lucrarea în ansamblu, nu doar în detaliu”, a precizat acesta.

Micuţa Elena Peştereanu, în vârstă de numai şapte ani, a dezvăluit ce i-a inspirat pictura senzorială: „Am simţit ceva deosebit, linii, dreptunghiuri, triunghiuri, forme care m-au făcut să-mi imaginez o casă frumoasă, mi-a plăcut foarte mult”.

Artista constănţeană Celine Ali plănuieşte să realizeze o colecţie întreagă, dedicată celor care nu pot vedea. În România sunt peste 110.000 de persoane cu handicap vizual, dintre care 3.200 copii.