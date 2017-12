Actriţa americană cu origini estoniene Mena Suvari s-a căsătorit sâmbătă cu logodnicul ei, producătorul de film Simone Sestito, în cadrul unei ceremonii private, organizate la Vatican. Mena Suvari, de 31 de ani, şi Simone Sestito, de 25 de ani, erau logodiţi din 2008. Cei doi s-au cunoscut în timpul Festivalului de Film de la Toronto din 2007. Decizia de a face nunta la Roma a fost luată deoarece cei mai mulţi dintre membrii familiei lui Simone Sestito locuiesc în apropiere. Este a doua căsnicie pentru Mena Suvari, care între 2000 şi 2006 a fost căsătorită cu cameramanul Robert Brinkmann, iar diferenţa de 18 ani dintre cei doi a condus în cele din urmă la despărţire.

Mena Suvari este un fost model, devenită creatoare de modă şi actriţă de film, care s-a făcut remarcată pentru evoluţiile sale din filmele “American Beauty” din 1999” şi seria de mare succes American Pie / Plăcintă Americană. Va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în comedia “You May Not Kiss The Bride”, în care îl va avea ca partener pe actorul Dave Annable.