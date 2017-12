Mendy, dorit de Poli Iaşi

PREŢ PROHIBITIV. Cel mai constant jucător al FC Farul în turul actualului sezon al Ligii a II-a, Gaston Mendy, a intrat în atenţia mai multor grupări din prima ligă, printre care şi Poli Iaşi. Moldovenii s-au interesat de situaţia fundaşului stânga, însă preţul fixat de conducerea grupării de pe litoral, 200.000 de euro, i-a descurajat. „L-aş fi vrut pe Mendy la Iaşi, dar preţul său este destul de piperat. Nu avem potenţa financiară pentru a plăti o asemenea sumă pe un singur jucător, astfel că sunt şanse mici să se realizeze transferul”, a recunoscut antrenorul principal al ieşenilor, Petre Grigoraş. „Nu am primit nicio ofertă pentru Mendy, dar dacă suma este convenabilă pentru club ne putem aşeza la masa negocierilor”, a spus preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. În plus, antrenorul constănţenilor, Ştefan Stoica a anunţat deja că niciun jucător nu va pleca în perioada următoare de la Constanţa. În vârstă de 24 de ani, senegalezul a evoluat în toate partidele din tur şi a marcat de două ori pentru formaţia constănţeană.

REUNIRE CU BARBU ŞI PAŞCOVICI. Anunţaţi la finalul turului că îşi pot căuta alte echipe dacă nu acceptă înjumătăţirea contractelor, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici vor fi prezenţi luni, la ora 10.30, la Stadionul “Farul”, la reunirea lotului. „Mai am un an şi jumătate de contract cu FC Farul şi vreau să rămân la Constanţa. Mă voi prezenta la reunire şi voi continua să mă pregătesc”, a anunţat cel mai vechi jucător din lotul grupării de pe litoral, Ion Barbu. „Sunt sub contract cu Farul şi mă voi prezenta la reunire, dar sunt dispus să discut despre rezilierea contractului pe cale amiabilă. În primul rând, trebuie să mi se plătească restanţele, pentru că în ultimele trei luni nu am mai luat salariu. Dacă nu ne înţelegem şi nu-mi găsesc altă echipă, stau cel puţin pînă în vară la Constanţa”, a adăugat Paşcovici.