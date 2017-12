Ca în fiecare an, pacienţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa vor avea un meniu de sărbătoare, ales de dieteticienii unităţii sanitare cu mare atenţie, bineînţeles, în funcţie de afecţiuni. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că reprezentul serviciului de bucătărie va pregăti şi în acest an, de sărbătoarea Pascală, bucate specifice, cozonac, ouă roşii, drob etc.. Bolnavii vor putea savura produsele specifice în funcţie de regimul alimentar primit, în funcţie de bolile pentru care au fost internaţi.