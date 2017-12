„Menthor“ aduce arta în spaţiul neconvenţional

Fundaţia Culturală „Menthor“ şi Swiss Cultural Programme East Europe and Ukraine organizează, vineri, de la ora 18.00, manifestarea multimedia „Constanţa Caz“. Evenimentul artistic ajuns la cea de-a doua ediţie, sub titulatura „Antropocity“, are loc în spaţiul neconvenţional reprezentat de o vilă în construcţie din strada Havana nr. 3, în prelungirea străzii Ion Raţiu către mare. La eveniment participă artişti plastici constănţeni, alături de creatori din Bucureşti, Germania, Austria şi Danemarca. Demersul expozanţilor porneşte de la necesitatea reinventării teritoriului cultural în condiţiile în care spaţiul destinat creatorilor de artă s-a diminuat dramatic în întreaga Românie post-decembristă.

Manifestarea este o continuare a evenimentului iniţiat anul trecut, cînd artişti ai Filialei Constanţa 1 a Uniunii Artiştilor Plastici au organizat o expoziţie de artă plastică, într-un spaţiu neconvenţional, la Cazemata din Eforie Nord. Invitatul special al primei ediţii a „Constanţa Caz“ a fost renumitul plastician Dan Perjovschi.