Mercedes cu handicap, condus de un bullboy

Vă prezentăm astăzi o cireadă de șoferi. Dacă tot a ieșit soarele, fie el și cu dinți, au scăpat cornutele la păscut în mall. În cazul de față, mall-ul este Auchan Constanța Sud. Un loc care atrage, pe lângă clienții normali la cap, și astfel de specimene nesimțite. Să vorbim, spre exemplu, despre posesorul merțanului de lux care a parcat pe locul rezervat persoanelor cu handicap. Nu am văzut în geam niciun poster care să ateste că are una dintre dizabilitățile recunoscute de lege. Poate că sunt ascunse sub geamurile negre (altă chestiune nelegală, pe care probabil că polițiștii nu o văd când acest alfa - ce-o fi el se plimbă pe stradă cu bolidul). Mare atenție. Omul are o scuză... TOATE locurile de parcare din apropierea intrării în mall (NU) sunt ocupate, așa că asta era singura soluție pentru ca omul să economisească din caloriile pe care ar trebui să le consume pentru a-și plimba fizicul.

Constănțeanul care a surprins mașina cornutei ne-a livrat o întreagă pleiadă de fotografii cu performanțe similare în aceeași parcare. În ediția online a cotidianului „Telegraf“ puteți găsi numeroase exemple de „Așa MU se parchează“, cu mașini lăsate pe trecerile de pietoni, călare pe marcaje ș.a.m.d...

