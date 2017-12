Mercedesul lui Saragea, făcut scrum

Locatarii unui bloc din cartierul Poarta 6 s-au trezit în miez de noapte după ce o maşină din parcarea imobilului a luat foc. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 01.00, au fost alertaţi prin 112 că un autoturism Mercedes parcat pe strada Condurului a luat foc. Cu toate că cele două autospeciale de pompieri au ajuns rapid, incendiul a distrus maşina în proporţie de 90%. Autoturismul era îmatriculat cu numărul CT 15 SCS, fiind proprietatea lui Florin Saragea, fiul fostului comisar şef Marian Saragea. „I-am dat maşina mecanicului meu, ca să meargă cu ea în seara asta. Când m-a sunat să îmi spună că maşina a luat foc am crezut că este o glumă. Când am ajuns, am văzut cum ardea. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Din câte am înţeles, s-a certat cu cineva pe aici... “, a declarat proprietarul maşinii. În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că nu a fost vorba de o incendiere şi că maşina a luat foc din cauza unui scurt circuit la instalaţia electrică. Ancheta în acest caz este continuată de lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa.

• ANTECEDENTE • Florin Saragea este o cunoştinţă mai veche a oamenilor legii, el fiind implicat, la sfârşitul anului trecut, în mai multe scandaluri. Oprit în timp ce se afla la volanul unui autoturism fără plăcuţe de înmatriculare şi bare de protecţie, Florin Saragea a refuzat să prezinte actele şi enervat de insistenţa poliţiştilor a încercat să scoată un pistol cu gaze. După acest episod, tânărul a fost acuzat de violare de domiciliu şi rele tratamente aplicate copilului său. Mai mult, în urma unei percheziţii la domiciliul lui Florin Saragea, anchetatorii au găsit două legitimaţii pe care acesta le-ar fi folosit de-a lungul timpului şi despre care există suspiciuni că ar fi falsificate şi două cartuşe de calibrul 9 milimetri.