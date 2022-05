Merita sa apelezi la un intermediar financiar

Pentru ca atunci cand vrem sa facem orice achizitie, in ceea ce priveste atat buniri cat si servicii, avem nevoie de bani, putem spune ca acestia reprezinta ceva ce trebuie produs in mod constant de fiecare dintre noi, daca vrem sa ne asiguram o viata cat mai buna, simpla si usoara, sa ne cumparam tot ce vrem si sa mergem unde vrem. Astfel, o data cu atingerea varstei de 18 ani multe persoane, o data cu studiile, isi indreapta atentia si spre un loc de munca, in cele mai multe cazuri part-time.

Nevoia de bani ne obliga intr-un fel sa realizam diverse actiuni in mod constant pentru a-i obtine. Fie ca avem nevoie doar de un minim necesar sau cat mai multi, trebuie sa depunem ceva efort in fiecare zi, saptamana, luna, pentru a-i obtine. De altfel, importanta este si managerierea acestora. Pe masura ce adunam sume de bani din ce in ce mai mari, poate deveni mai dificil sa-i manageriem asa cum trebuie, adica sa-i investim in ceva anume sau sa-i depunem in cadrul unei institutii unde vor fi in siguranta si de asemenea, unde ne-ar putea aduce si beneficii, traduse in special prin dobanzi.

Pentru o mai buna gestiune a finantelor unei persoane, fizica sau juridica, au luat nastere bancile iar mai apoi diverse insititutii, mai ales private, ce actioneaza ca si surse de imprumut pentru oameni dar si a intermediarilor financiari, institituii cu caracter financiar prin care oamenii pot depune sau imprumuta bani de la anumite entitati in moduri mult mai usoare, rapide, cu mai putine riscuri si mai multe beneficii. Multi dintre noi, desi castigam in mod constant sume acceptabile de bani, decidem ca este mai bine sa realizam investitii pe termen lung si astfel, avem nevoie de mijloace cat mai eficiente prin care banii nostri sa fie pastrati in siguranta si de ce nu, sa se si inmulteasca, ca sa folosim un limbaj ceva mai informal.

Putem spune ca exista in mare parte doua entitati, numite creditori si debitori. Iar intr-o traducere mai usoara am putea spune ca, debitorii sunt cei ce au nevoie de bani, de un imprumut iar creditorii, cei ce ii ofera, ca de exemplu bancile sau agentiile de imprumuturi rapide. In cadrul acestei piete financiare, banii sunt mereu in miscare asadar, este posibil ca ceea ce depunem noi undeva sa fie retras, imprumutat, de altcineva, altundeva. Pentru asta, astfel incat cei ce realizeaza depozite de credite, de economii si in multe alte scopuri au nevoie nu numai de asigurari ca banii lor sunt in siguranta dar si ca pot obtine anumite beneficii atunci cand aleg un anumit creditor. Iar prin intermediul unei agentii ce actioneaza ca si intermediar financiar sunt gasite cele mai bune solutii in acest sens.

Cei ce realizeaza toate sarcinile necesare sunt consilierii financiari ce apartin de o astfel de institutie si pot reprezenta una sau mai multe persoane sau firme, companii. Prin intermediul informatiilor oferite de catre clienti, acestia pot cauta si aplica cele mai bune solutii in ceea ce priveste investitiile si economiile lor. Atunci cand depunem bani, la o banca, acestia creaza depozite, care pot fi de foarte multe feluri, de la cele de economii pana la fonduri de pensie, de studii, pentru a cumpara ceva scumpa ca o casa sau masina, pentru copiii nostri si asa mai departe. De la o banca la alta si de la o institutie financiara la alta, ofertele pentru clienti difera, ca si pachetele ce pot fi realizate. Prin intermediul unul consilier financiar ce actioneaza ca si intermediar pot fi gasite cele mai bune banci si alese cele mai bune pachete.

Desigur, intermediarii financiari nu sunt numai firme care sa se ocupe de gasirea de astfel de solutii ci si banci in sine, institutii financiare, de asigurari si de alta natura, ce activeaza in acest domeniu. Asadar, in primul rand, trebuie ca noi sa le alegem pe cele mai potrivite pentru ceea ce vrem sa facem cu banii nostri, in ce am vrea sa-i investim sau unde am vrea sa-i depunem. Dupa cum am precizat, banii sunt in continua miscare iar prin intermediul unui intermediar financiar acestia pot fi accesati mai usor de catre un debitor. De altfel, daca unui client direct nu ii sunt oferite atat de multe beneficii, unui intermediar financiar ii sunt si astfel, acele beneficii ar putea fi transferate mai departe clientului, facand un astfel de serviciu o alegere mai buna.

Personalizarea serviciilor pentru fiecare client in parte este unul dintre multele avantaje oferite de un intermediar financiar. Pentru ca fiecare client are anumite planuri cu banii pe care doreste sa ii depuna sau sa ii imprumute, este bine sa aleaga cele mai bune servicii si solutii, ca de exemplu sa obtina comisioane si dobanzi cat mai bune, perioade de inapoiere a imprumuturilor si penalizari cat mai mici, printre multe alte aspecte de interes.

Asadar, indiferent de caz, merita sa apelam la serviciile unui intermediar financiar, prin care sa gasim cele mai bune solutii in ceea ce priveste banii nostri.