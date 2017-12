Mersul melcului pe strada Soveja

14:08:14 / 27 Octombrie 2017

mda

Solutia pe IC Bratianu si pe Soveja - Dezrobirii - Campului ar fi montarea de semafoare pentru pietoni la zebre , ca in centru pe Ferdinand zona Republica. Sa nu se mai opreasca traficul auto doar pentru un singur pieton. Zilnic stau politaii la treceri de pietoni si ingheata de frig la intrare in Constanta si opresc pietonii sa mai treaca unul cate unul ci in gramada organizata. PUNETI LA ACELE TRECERI DE PIETONI SEMAFOARE ACTIONATE DE BUTON CA PE FERDINAND. Acele treceri de pietoni in timpul zilei sunt pericol pentru oameni , periodic e cineva grav lovit acolo. PODUL de la butelii e o alta problema, e nesimtire mare acolo , nu se lucreaza la pod deloc iar soferii se ingramadesc ca oile gen scapa cine poate. Intersectia cu sens giratoriu de la pod butelii ar trebui semaforizata cum sunt mari intersectii cu rondo in Bucuresti iar regula de rondo sa functioneze eventual doar noaptea cand traficul e mai mic (gen intersectia Tomis cu Vlaicu) eventual acolo ar trebui sa fie macar dimineata si seara la orele de varf politaii rutieri sa fluidizeze traficul. Dar ei prefera sa stea mai sus spre Trompi cu radarul sa ii cafteasca pe cei ce ies nervosi si grabiti din rahatul acela de rondo. Baga la cap primare si fa treaba ca nu mai pupi alt mandat pe viitor de la pulime.