Mersul nesigur, un semn al demenței?

12:16:53 / 03 Septembrie 2014

Cand se ajunge la asemenea agresiuni intrebati vinovatul cata caffeaa a baut inainte de comiterea agresiunii, si o sa aveti mari surprize !?

F bine ca aratati oamenilor cum vor ajunge cu mintea daca nu iau in serios urmarile consumului de energizante ( facute in special din substante chimice), cofeinna din caffeea (vezi nervozitatea excesiva, aparuta din te miri ce (aseara am vazut la tv cum un sot si-a omorit sotia ca s-a enervat ca-l cicalea), agresivitatea verbala si chiar fizica, autoritarismul acelei persoane- crezand ca ea detine adevarul si toti din jurul ei trebuie sa faca cum zice ea, atacuri de panica, ganduri negre, insomnii - lucruri demonstate de ultimele cercetari), din cioccollata (vezi problemele de concentrare, nervozitatea, energia in exces a copiilor, somnul neodihnitor), toate acestea mai devreme sau mai tarziu duc la dementa, pt ca celula nervoasa e singura celula din corp care nu se mai reface niciodata dupa ce e distrusa si moare?!.