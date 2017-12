Nimic nu prea mai stă în calea actriţei americane Meryl Streep de a fi declarată Cea mai bună actriţă din toate timpurile. Şi este un caz fericit că talentul său este apreciat atât de critici, cât şi de public. Comediile în care Meryl Streep a jucat rolul principal au generat cele mai mari încasări în box office-ul mondial, deşi este cunoscută în principal pentru interpretarea unor roluri dramatice. Se crede că de fapt acesta este marele său avantaj, că numele său are rezonanţă pentru diferite tipuri de spectatori care iau cu asalt sala de cinema.

Comediile „Mamma Mia!”, „The Devil Wears Prada / Diavolul se îmbracă de la Prada”, „Julie and Julia / Julie şi Julia” şi „It\'s Complicated / E tare complicat”, în care a jucat Meryl Streep, au generat încasări totale de 1,3 miliarde de dolari, la nivel mondial. Actriţa, în vârstă de 61 de ani, care a fost la un pas de a se retrage, din lipsa proiectelor interesante, se poate mândri şi cu cel mai mare număr de nominalizări la premiile Oscar.

În pofida faptului că filmul „Sex in the City 2 / Totul despre sex 2” nu a adus mari venituri şi nici nu a primit prea multe recenzii favorabile, Sarah Jessica Parker s-a poziţionat pe locul al doilea în acest top, generând încasări totale de 916 milioane de dolari. Pe locul al treilea s-a situat Katherine Heigl, ale cărei comedii au generat venituri totale de 773 de milioane de dolari la nivel mondial, în ultimii cinci ani. Deşi cele mai recente proiecte ale sale, „Killers / Un cuplu mortal” şi „Life as We Know It / Viaţa aşa cum este ea”, nu au fost foarte apreciate de public, actriţa Katherine Heigl are o nouă şansă la succes cu următorul ei proiect „One for the Money”, bazat pe populara serie de romane „Janet Evanovich”, de Stephanie Plum. Cameron Diaz se află pe locul al patrulea, comediile sale generând încasări de 768 de milioane de dolari, în timp ce Anne Hathaway închide topul celor cinci actriţe ce au generat cele mai mari încasări la nivel mondial, cu venituri în box office de 727 de milioane de dolari din comediile în care a jucat.