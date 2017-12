Meryl Streep caută scenariste talentate de peste 40 de ani

Actriţa americană Meryl Streep va finanţa un laborator de creaţie de patru zile, care va avea loc în luna septembrie, în New York, dedicat femeilor scenariste de peste 40 de ani, menit să salveze talentele nedescoperite în domeniul cinematografiei, relatează blogul indiewire.com. Co-organizat de New York Women in Film & Television şi grupul femeilor-regizor IRIS, laboratorul intensiv de patru zile se adresează ”acelor voci care nu s-au făcut auzite şi sunt în pericol de a se pierde în totalitate”.

Meryl Streep, care este, în acest an, preşedintele juriului Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, s-a angajat să finanţeze din nou Laboratorul de Creaţie. Aflat la a doua ediţie, laboratorul va include discuţii între public şi o comisie, discuţii între patru ochi, dar şi o serie de conversaţii care să releve noi personalităţi creative din domeniul cinematografiei. Această ediţie a laboratorului este programată pentru 22-24 septembrie, în New York. Meryl Streep a creat vâlvă, joi, cu răspunsul său adresat criticilor care au remarcat faptul că în jurul Berlinalei nu sunt incluse persoane de culoare: ”Există un miez de umanitate care străbate fiecare cultură şi, în fond, cu toţii suntem la origine din Africa. Suntem toţi africani, suntem toţi berlinezi”, a spus actriţa, citată de revista ”Variety”. Meryl Streep, născută în 1949, a câştigat, în 2012, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea fostului premier britanic Margaret Thatcher în filmul ”Doamna de Fier / The Iron Lady”. Acesta a fost cel de-al treilea Oscar câştigat de Meryl Streep, după cele care i-au recompensat prestaţiile din ”Kramer contra Kramer” şi ”Alegerea Sophiei”. Meryl Streep are, în total, 19 nominalizări la Oscar. Cu filme precum ”Vânătorul de cerbi”, ”Podurile din Madison County” şi ”Julie şi Julia”, Meryl Streep este o adevărată legendă a cinematografiei mondiale.

Printre cei care vor preda în Laboratorul de Creaţie din 2016 se numără Meg LeFauve (scenaristă la ”Inside Out”), Gina Prince-Bythewood (scenaristă la ”Beyond the Lights”), Caroline Kaplan (”Personal Velocity”); Mary Jane Skalski (”Win Win”), Darnell Martin (”Cadillac Records”), Kristen Smith (”Legally Blonde”) și Gurinder Chadha (”Bend It Like Beckham”). Perioada de înscriere se deschide pe 14 aprilie, iar participanţii vor fi anunţaţi pe 1 august. Dosarul de înscriere trebuie să includă scenarii de film din orice gen, scrise de femei de peste 40 de ani, care sunt cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi ai SUA. Mai multe informaţii puteţi găsi pe nywift.org şi pe thewriterslab.nyc.

Citește și:

Noul film al fraţilor Coen, George Clooney şi criza refugiaţilor, în centrul atenţiei la Berlinală

Prezențe românești la Berlinală

Clive Owen, alături de Meryl Streep în juriul Berlinalei 2016

Obama a decorat 17 personalități cu Medalia Libertății

Barbra Streisand și Steven Spielberg vor primi Medalia Libertății

Licitație de obiecte care i-au aparținut lui Margaret Thatcher

Gala Britannia Awards și-a anunțat câștigătorii