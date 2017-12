Mesagerul Active Endeavour, în Portul Constanţa

Fregata italiană ITS Euro, participantă la Operaţiunea „Active Endeavour” (OAE) a sosit ieri în Portul Constanţa pentru o escală de cinci zile, în cadrul unei misiuni de diplomaţie publică desfăşurată în perspectiva summitului NATO de la Bucureşti. Potrivit ofiţerului de presă al Comandamentului Flotei Militare, locotenent-comandor Ion Burghişan, prezenţa fregatei ITS Euro poate fi interpretată şi din perspectiva simbolică: nava italiană, participantă la OAE, are misiunea, alături de alte vase militare, să conducă operaţiuni navale în zona Mării Mediteraneene şi a strîmtorii Gibraltar pentru a demonstra activ că NATO are o atitudine fermă şi solidară de sprijinire a acţiunilor de descurajare, apărare şi protecţie împotriva terorismului. „Ori tocmai Apărarea împotriva Terorismului este una din temele summit-ului de la Bucureşti şi se referă în principal la Operaţiunea Active Endeavour, singura misiune NATO de tip antiterorism bazată pe Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord”, a declarat Ion Burghişan. El a mai precizat că OAE, coordonată în prezent de viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul Componentei Maritime Aliate, de la Napoli, se îndreaptă către momentul în care nu va mai fi nevoie de prezenţa permanentă a forţelor navale ale NATO, aceste misiuni urmînd a fi îndeplinite în viitor de o reţea de sisteme informatice de colectare şi analiză a informaţiilor din domeniul maritim. „În prezent, 31 de naţiuni fac schimb de informaţii maritime printr-o reţea NATO neclasificată, ceea ce contribuie la conturarea unei imagini actualizate în timp real a situaţiei maritime şi poate substitui în mare măsură activitatea de patrulare permanentă a unităţilor navale”, a precizat ofiţerul de presă. Cu ocazia vizitei fregatei italiene, mîine va fi organizată la bordul vasului Ziua Distinşilor Vizitatori, eveniment la care şi-au anunţat participarea Francois Bureau, asistentul Secretarului General al NATO pentru Diplomaţie Publică, şi viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul Forţei Operative „Active Endeavour”. Au fost invitaţi să participe preşedintele Traian Băsescu şi ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu. Construită în anul 1984, fregata ITS Euro are un echipaj format din 225 militari, este cea de-a şasea navă din clasa Maestrale - Clasa Vînturilor şi poate atinge viteza maximă de 30 de noduri. Nava are în dotare patru lansatoare de rachete de suprafaţă Teseo, un lansator de rachete antiaeriene cu opt ghidaje tip Aspide, un tun 127/54, două tunuri antiaeriene blindate, două lansatoare triple de torpile antisubmarin şi două elicoptere.