Mesaj al preşedintelui CNAS: „Spectacol mediatic bizar“

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Laurenţiu Teodor Mihai, a transmis public următorul mesaj:

Asistăm în ultimele zile la un spectacol mediatic bizar, în care foşti oficiali din sistemul de sănătate publică se întrec în a face aşa-zise dezvăluiri despre culisele unui sistem pe care, într-o vreme, l-au păstorit. Au fost lansate acuzaţii, s-au dat sfaturi, au fost identificaţi cei răi şi cei buni (aceştia din urmă sunt exclusiv cei care apar la televizor în această săptămână), s-au tras concluziile scenariului apocaliptic ce urmează. Am primit numeroase sugestii să reacţionez, să iau poziţie împotriva minciunii şi imposturii, de aceea am să spun câteva cuvinte lămuritoare.

În primul rând, am fost identificat ca “omul multinaţionalelor,” ca preşedintele Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), numit la CNAS în urma lobby-ului acestora. O gravă confuzie: am fost doar directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), o asociaţie a producătorilor de medicamente ieftine, utilizate de milioane de oameni în fiecare zi. O asociaţie cu membri care au fabrici în România şi au creat mii de locuri de muncă. Nu am de ce sa mă ruşinez cu activitatea trecută, nici ca medic militar, nici ca director în Ministerul Sănătăţii, nici pentru poziţia de consultant şi reprezentant al producătorilor de medicamente generice.

Dimpotrivă, am fost norocos sa lucrez cu echipe extraordinare, împreună cu care am realizat lucruri de care suntem mândri, cum ar fi transpunerea legislaţiei comunitare din domeniul sănătăţii în cea românească, în pregătirea aderării ţării noastre la UE, sau cele 11 proiecte cu finanţare europeană care au îmbunătăţit capacitatea administrativă a sistemului public de sănătate. Obiectivul pe care l-am avut la asociaţia producătorilor de medicamente generice rămâne şi astăzi unul dintre obiectivele pe care mi le asum ca preşedinte al CNAS: de a face posibil ca pacienţii să găsească oricând în farmacii orice medicament de care au nevoie, fie gratuit, fie la un preţ accesibil.

Am găsit la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate o echipă valoroasă care lucrează din greu să asigure funcţionarea unui sistem de sănătate cu multe probleme, dintre care puţinătatea resurselor nu este cea din urmă. Îmi propun să creştem eficienţa cu care cheltuim fondurile limitate de care dispunem. Cu acest gând am acceptat propunerea onorantă de a-mi asuma conducerea CNAS.

În al doilea rând, nu sunt plătit din bani publici pentru a mă amesteca în dezbateri sterile, pentru a combate acuzaţii absurde. Cred că faptele trebuie să vorbească, iar ceea ce lăsăm în urmă va vorbi de la sine, fără a fi nevoie sa ne împăunăm singuri cu realizările noastre sau să-i acuzăm pe alţii pentru eşecuri. În ceea ce mă priveşte, voi explica întotdeauna deciziile mele în mod public. Nu voi mai răspunde niciodată comentariilor la persoană, iar pe cei care au suspiciuni privind activitatea mea trecută sau actuală îi invit să se adreseze organelor de cercetare.

Dezbaterile pe tema reformei sistemului de sănătate sunt oricând binevenite, şi voi asculta întotdeauna observaţiile criticilor acţiunilor mele, dar decenţa discursului public rămâne o măsură a civilizaţiei. Vă propun să nu ignorăm acest amănunt, să nu fim orbiţi de audienţele de o seară sau de numărul de like-uri de pe Facebook.