Mesaj către ministrul Sănătății: „E păcat că nu ne-ați protejat pe toți cei care am spus adevărul“

10:52:34 / 27 Iulie 2016

o lume bolnava

Nu exista o conspiratie a halatelor albe caci daca ar fi asa ,multe s-ar fi schimbat(medicii sunt putini,dezbinati,ranchiunosi,aroganti,suficienti si unii chiar incompetenti) .Exista in schimb multa ignoranta,nepasare ,indolenta,indiferenta care caracterizeaza societatea romaneasca in ansamblul ei,astfel ca atunci cand individul din sanatate indiferent de functie, isi da halatul jos si se amesteca cu semenii lui mizeria nu are cum sa nu-l atinga.Cei care ar trebui sa sara in ajutorul lumii medicale sunt beneficiarii ,adica populatia,;cati din cei pe care ii voteaza le promit(si le si fac),un dispensar nou,un spital nou,etc.?Nu am vazut acest fel de solidaritate in care societatea sarind in ajutorul lumii medicale,se ajuta de fapt pe ea.Nu am ajuns inca la nivelul cel mai de jos ,asa incat dupa ce il vom atinge,vom incepe sa urcam.Din pacate asta se va face in multi ani si foarte multi dintre noi nu vom apuca.Coruptie?Vorba goala!Este modul nostru de viata,este in gena noastra sa dam atentii mai mici sau mai mari pt. a capta bunavointa unui functionar,a fenta o coada,a rezolva o chestie la limita legii,etc.Sunt practici antebelice,au fost si sub comunisti si sunt si acum,fara ca asta sa fie o scuza.Lucrurile astea se vor schimba cand o sa ne pese de vecinul nostru,de conationalul nostru nu numai la dezastre, fara ca noi sa fim primii care aratam cu degetul si sa radem de ei de parca nu am fi din acelasi auat.