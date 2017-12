Mesaj cutremurător al MSF pentru Alep: „Trebuie să vă opriți! Civilii nu pot fi obiective militare!“

Scena unei noi ofensive a armatei regimului de la sfârșitul celui mai recent armistițiu, orașul Alep din nordul Siriei se află într-o situație "dramatică", a declarat duminică, 25 septembrie, pentru postul de radio France Info, șeful misiunii Medici fără Frontiere (Médecins Sans Frontieres) în această țară. Violențele s-au intensificat în împrejurimile Alepului.

Forțele regimului președintelui Bashar al-Assad au preluat sub controlul lor poziția de la Handarat, ocupată de rebeli, la nord de oraș. Lațul se strânge în jurul cartierelor din estul Alepului, ultimele care mai sunt deținute de către rebeli. Din cei 1,7 milioane de locuitori înainte de război nu au mai rămas decât 250.000 de oameni, care își duc viața în condiții îngrozitoare. Din 19 septembrie, când s-a pus capăt unui armistițiu fragil negociat la începutul lunii, se vorbește de o sută de bombe pe zi, potrivit France Info. Sâmbătă, 24 septembrie, medicii aflați la fața locului au numărat 23 de morți și 145 de răniți. "Este o situație gravă, cea mai dramatică pe care am văzut-o vreodată la Alep", a declarat Carlos Francisco, șeful misiunii MSF în Siria. "Bilanțul este chiar mai grav decât se anunță pentru că mulți dintre cei răniți se află încă sub dărâmături și nu pot fi salvați din cauza intensității bombardamentelor", a explicat el, trăgând un semnal de alarmă și asupra faptului că locuitorii Alepului ar putea rămâne fără apă potabilă după ce stațiile de pompare a apei au fost avariate în urma raidurilor aeriene intense.

Cu această ocazie, responsabilul MSF a lansat un apel către comunitatea internațională: "Civilii care vor să plece nu pot să o facă. Orașul este încercuit complet. Nu există niciun mijloc de a evacua răniții și nicio modalitate de a face să intre ajutorul umanitar. Este un mesaj atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru toate forțele armate: Trebuie să vă opriți! Civilii nu pot fi obiective militare!".

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni duminică, începând cu ora locală 17.00, la cererea SUA, Marii Britanii și Franței. Într-o declarație comună, țările occidentale încearcă să exercite presiune asupra Rusiei, de care depinde, în opinia lor, restabilirea armistițiului în zona Alepului.