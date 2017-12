Mesaj de încredere al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu

INCERTITUDINE

„Rămânem într-o arie mare de incertitudine. Faţă de anul trecut am scăpat de turbulenţele politice, dar aria de incertitudine rămâne mare. Acum, pentru 2010 şi 2011, am primit o mare lovitură din partea ţigărilor. Nu scăpăm de acest necaz nici în 2010. În 2011, impactul accizei nu se va mai observa, combustibilii ne vor influenţa”, a declarat Mugur Isărescu în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat raportul privind inflaţia pe trimestrul IV al anului precedent şi perspectivele pe acest an. „În ultimul trimestru al anului 2009 a avut loc o depăşire marginală a intervalului ţintă stabilit pentru inflaţie, cu 0,2 procente în ultimele 2 luni ale anului, ţinta pe 2009 a fost de 3,5, anul acesta este aceeaşi, iar ţinta inflaţiei pentru 2011 este de 3%”, a precizat guvernatorul BNR.

PAŞI PRECAUŢI

Cu toate acestea, guvernatorul BNR a transmis şi un mesaj de încredere, însă a atenţionat în privinţa instalării unei eventuale stări de euforie, despre care a spus că reprezintă un pericol mare. „Vrem să transmitem un mesaj de încredere, dar nu este un mesaj euforic, considerăm că un pericol mare în perioada următoare este instalarea unei stări de euforie. Avem tendinţe pozitive în privinţa evoluţiei forţelor de muncă în industrie. Ne vor ajuta, nu numai economia, ci şi competitivitatea, la reluarea creşterii economice sănătoase şi la reluarea creşterii nivelului de trai pe baze solide”, a precizat Isărescu. În ceea ce priveşte măsurile de politică monetară, el a spus că acestea urmăresc să meargă cu paşi precauţi, relativ mai mici, pentru a vedea cum sunt absorbite de piaţă.

MAI PUŢINE PRESIUNI PE LEU

Volatilitatea rezonabilă a cursului este benefică, iar anul trecut a arătat că o volatilitate excesivă nu face bine, în condiţiile în care variaţiile se transpun cu precădere în creşterea preţurilor şi mai puţin în scăderea lor, a declarat Isărescu. El a mai arătat că presiunile în sensul depreciereii leului se diminuează comparativ cu anul 2009.

CREDITAREA SE VA RELUA

Procesul de creditare se va relua treptat în următoarea perioadă, dar nu va fi generalizat, urmând să existe diferenţe semnificative de la o bancă la altă, a declarat guvernatorul BNR. „Procesul de creditare va fi reluat. Nu credem că va fi brusc, rapid, nu va exista o linie de demarcaţie (...) Procesul se va relua treptat şi nu va fi generalizat la nivelul tuturor băncilor. Deja se vede o departajare între bănci”, a spus Isărescu. El opinează că unele bănci vor rămâne preponderent cu activităţi pe pieţele financiare şi ar putea să se specializeze pe astfel de operaţiuni. Guvernatorul BNR crede că reluarea creditării nu va aduce presiuni importante pe evoluţia inflaţiei.