Mesaj de sensibilizare, de Ziua Mondială împotriva Cancerului

Cu ocazia zilei de 4 februarie, Ziua Mondială împotriva Cancerului, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite, diversele societăți guvernamentale și non-guvernamentale, toți factorii implicați în domeniul sănătății își unesc forțele la nivel mondial pentru creșterea gradului de conștientizare privitoare la această maladie încă letală. Este subliniată importanța măsurilor preventive, a cunoașterii și depistării precoce a semnelor și simptomelor bolii, necesitatea accesibilității echitabile la tratament și a asigurării resurselor necesare unei cercetări susținute în domeniul depistării și tratamentului diverselor forme de cancer.

Conform rapoartelor disponibile, în fiecare an, mai mult de 12,7 milioane de oameni sunt nou diagnosticați cu cancer și mai mult de 7 milioane de oameni pierd, din nefericire, lupta cu aceasta boală.

Noi toți trebuie să facem mai mult pentru a pune capăt atâtor tragedii pe care le generează cancerul. Aproximativ 1/3 din cancere pot fi prevenite deoarece sunt rezultatul a 5 tipuri de factori de risc comportamentali si dietari: index de masă corporeală crecut, aport scăzut de fructe și vegetale, lipsa activității fizice, fumatul și consumul de alcool. Măsurile simple de promovare a unei vieți sănătoase trebuiesc privite ca prima linie de apărare împotriva cancerului.

În același timp, alte tipuri de cancer sunt vindecabile în cazul depistării și tratării precoce. Și chiar în situațiile în care cancerul este avansat, pacienții trebuie să beneficieze de îngrijiri paliative.

Coordonată de UICC, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului se desfășoară în perioada 2016-2018 sub deviza ”Noi putem. Eu pot.” și pune accent pe modul în care oricine - fie colectivități, fie individual – își poate aduce contribuția la reducerea povarei globale a cancerului. Așa cum cancerul afectează pe oricine în diferite moduri, fiecare are puterea de a acționa pentru reducerea impactului pe care această boală devastatoare îl are asupra individului, familiei acestuia și comunității, în prezent și în viitor. Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este ocazia ca fiecare dintre noi să reflecteze asupra a ceea ce putem face, să ne luăm un angajament și să aplicăm măsurile necesare. Orice am alege fiecare dintre noi, acțiunile noastre vor face o diferență în lupta împotriva cancerului.