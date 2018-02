Mesaj de ultimă oră al ministrului Muncii!

04:29:34 / 22 Februarie 2018

Da frate e in crestere dar nu se fac angajari ci CONCEDIERI

Sa maresti salariul de la 1450 la 1900 ron este o crestere de 37%, nu in buzunarul angajatului ci diferenta de 450 ron intra direct in bugetul de stat, aici din punctul de vedere al angajatorului privat care trebuie sa produca ca sa plateasca spre deosebire de cei care primesc salariu de la buget (bugetul fiind tinut in spate de privat in caz ca nu stiati), este o povara foarte mare plus ca nu mai poti angaja part time pentru ca privati asta fac suplimenteaza cu angajati part time perioadele in care e nevoie si nu in cauza ca sunt patroni lacomi si pur si simplu nu produci incat sa iti permiti un angajat full time. Si apropo de ce or sa fie concedieri pentru ca angajatii part time care au devenit full time vor fi concediati iar cei care raman vor munci mai mult atata tot. Vorbesc aici in punctul de verere al angajatorului privat cum am zis mai devreme daca lucrezi la stat nu ai probemele astea. Si uite asa incet incet se naruie planul Socialistilor cu promisiuni desarte bazate pe golirea buzunarelor privatilor care vor da faliment si ca urmare bugetul de stat nu isi va mai permite sa mentina nivelul salarial actual promis, pentru ca este o stransa legatura intre privat si stat.