Mesaj emoționant al Andreei Raicu

Profitând de încărcătura emoțională care planează în jurul zilei de 1 Decembrie, multe dintre vedetele noastre au ținut să își consolideze popularitatea cu mesaje mai mult sau mai puțin patriotice. Unul dintre cele mai „filosofice” a fost, însă, cel al Andreei Raicu. „Știu că este foarte greu să iubești România. Și deși, paradoxal, este foarte greu să iubești România, ea ne învață niște lucruri foarte frumoase: răbdare și toleranță. Și dacă ai răbdare, poți vedea lucrurile extrem de frumoase pe care le are țara noastră. În primul rând niște oameni minunați și dovadă sunt ultimele alegeri din țara noastră, pentru că ei au ieșit în afară, s-au unit și au făcut un lucru minunat... Iubesc țara noastră pentru că are niște peisaje extraordinar de frumoase și pentru că, în aceeași zi, pot să merg și la mare și la munte. Ne purtăm cu oamenii care ne vizitează țara absolut minunat. Le dăm ce este mai bun și mai frumos. Iubesc România pentru că Simona Halep nu este o întâmplare. Este un exemplu și sunt foarte multe exemple de acest fel. Iubesc România pentru că oamenii merg în baruri la fel ca și în cinematografe, și la cinematografe la fel ca în cluburi. Iubesc România pentru toate lucrurile pe care mi le-a dat, pentru toate lucruile pe care le-am învățat. Am învățat să fiu curajoasă, să lupt pentru lucrurile pe care mi le doresc, să fiu prezentă și să am foarte multă răbdare și toleranță. Iubesc România”, a declarat Andreea Raicu.