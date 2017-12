Mesaj emoţionant de Paşte, de la Teo Trandafir

Recent revenită acasă, Teo Trandafir a publicat, vineri, o scrisoare deschisă, în care îşi exprimă recunoştinţa faţă de cei care şi-au făcut griji de starea sănătăţii ei, în perioada în care a fost internată la Viena. Vedeta TV a ales să comunice în acest fel, pentru că, deocamdată, nu se simte suficient de puternică pentru a dialoga, fiind încă în perioada de recuperare.

Prezentăm conţinutul integral al mesajului ei: ”Dragii mei, vă scriu pentru că vreau să vă mulţumesc tuturor pentru căldura pe care mi-aţi transmis-o în toată perioada în care am stat la Viena şi să vă doresc sărbători fericite. Sunt tare bucuroasă că am revenit acasă şi că voi putea petrece sărbătorile de Paşte lângă Maia mea, lângă prieteni şi rude. Tuturor celor care sărbătoresc Învierea Domnului le doresc să aibă parte, în această perioadă, de multă tihnă, linişte şi belşug. Trăim într-o ţară nu foarte bogată azi, dar foarte frumoasă. Cred eu că aceste locuri minunate merită, măcar de sărbătorile pascale, să fie populate de oameni solidari unii cu alţii, de oameni care încearcă, fiecare, să aducă o bucurie celui de lângă el. De aceea, îmi doresc ca toţi cei care au mai mult belşug astăzi să încerce, în aceste zile, să-l împartă câte puţin şi cu cei care sunt mai amărâţi, dar care merită în egală măsură să sărbătorească cum se cuvine Învierea. Am ales din nou această cale de comunicare cu prietenii mei, cu presa, cu toţi cei care mi-au fost atât de aproape, pentru că nu mă simt încă suficient de în putere să pot dialoga mai mult acum. De aceea, îi rog să mă scuze şi le promit că, imediat ce programul de recuperare pe care îl voi urma îmi va permite, vom avea timp să povestim. Până atunci, le doresc tuturor jurnaliştilor ca, de sărbători, să aibă parte de multă odihnă şi bucurii. Le mulţumesc şi acestora pentru grija pe care au exprimat-o constant pentru sănătatea mea. Am depăşit, după cum spun şi medicii, momentul critic, însă urmează o lungă perioadă de recuperare. De aceea, sprijinul pe care îl simt din partea prietenilor, rudelor şi jurnaliştilor este în continuare foarte important pentru mine şi vă rămân tuturor recunoscătoare. Sărbători fericite! Teo\".

Teo Trandafir s-a întors în ţară miercuri, după mai bine de trei luni de spitalizare la Clinica AKH din Viena, se simte bine şi a mers acasă. “Nu ar fi avut de ce să meargă la spital, pentru că este foarte bine\", a declarat doctorul Gabriel Smarandache, coordonatorul echipei medicale care s-a ocupat de cazul acesteia. Pe 24 februarie, vedeta TV fusese supusă unei intervenţii chirurgicale majore, în urma complicaţiilor provocate de pancreatită şi a unei infecţii abdominale. Părţile necrozate ale pancreasului au fost înlăturate şi s-a efectuat drenaj extensiv şi lavaj al cavităţii abdominale, precizau medicii de la clinica vieneză, spunând că intervenţia a fost un \"succes\".