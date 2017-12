Mesaj la Bac: “Vă salut!!! Ceau\"

După rezultatele de la examenul de bacalaureat din acest an, nota 1 pare mare. Cu această notă a fost punctat, pe lângă alţii, şi un elev din judeţul Bihor, care a predat lucrarea la Limba şi literatura română la sesiunea de toamnă a bacalaureatului cu doar câteva cuvinte: “Vă salut!!! Ceau\"! “Creaţia” a fost notată cu 1, potrivit informatiadebihor.ro. În acest caz, nota 1 reprezintă punctaj pentru politeţe sau pentru curajul de a nu da foaia goală (?) şi poate crea un precedent periculos… Tot 1 au luat şi cei pentru care stupoarea în faţa foii albe de hârtie a fost sentimentul definitoriu pentru evoluţia lor intelectuală… 1 a fost şi nota “epicului” “o dinioară, două dinioare”… Şi ce? Nu e ca şi când elevii vor învăţa ceva din asta, a demonstrat-o cu prisosinţă etapa a doua a bacului, adică un dezastru asemănător cu etapa întâi. Universităţile au rămas complet debusolate de lipsa de tineri şi, mai ales, de lipsa de capacitate intelectuală. Piaţa muncii, şi aşa suprasaturată de “studii superioare”, s-a bucurat, căci acum sudorii, matriţerii, cameristele şi femeile de serviciu vor da năvală. Noi ne gândim cu groază că generaţia care ne va plăti pensiile este… agramată, nu ştie cât fac 1 + 1, are un vocabular compus din maximum zece cuvinte, se descurcă teribil de bine pe mess, net, fb şi twitter, nu că am avea ceva cu reţelele de socializare, doar că nu s-a inventat încă job pentru pierdut timpul prin ele sau prin baruri, cluburi, magazine etc. Să mai comentăm? “Vă salut!!! Ceau\"!

Semnat: Cu îngrijorare