Mesaj pentru Băsescu și Boc de la fostul șef al FMI

05:46:31 / 06 Aprilie 2016

IPOCRIZIE

Este sufficient sa citim cele doua titluri despre FMI din nr.de astazi al ziarului pentru ca sa ne dam seama ce rol are FMI in viata statelor care au ajuns pe mana acestei institutii dictatoriale . Cine cunoaste evolutia economiei tarilor in curs de dezvoltare care au acceptat amestecul FMI in treburile interne , stie ce probleme grave au avut din cauza conditiilor puse de aceast organism . FMI si celelalte institutii bancare mondiale au misiunea de a tine tarile in care patrund in stare de subdezvoltare si piata de desfacere pentru tarile dezvoltate .