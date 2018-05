Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei

La 20 septembrie 1993, Adunarea Generală a ONU a decis ca pe 15 mai din fiecare an să fie marcată Ziua Internațională a Familiei, aceasta fiind o oportunitate de a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele din familie și la procesele sociale, economice și demografice care afectează familiile. În fiecare an, secretarul general al ONU alege un motto special pentru eveniment, anul acesta fiind Familii și societăți incluzive.

Ziua Internațională a Familiei a inspirat o serie de acțiuni de sensibilizare, în special la nivel național. Aceasta reflectă, pe de o parte, interesul comunității internaționale cu privire la familie ca instituție fundamentală a societății și, pe de altă parte, este o oportunitate de a da un nou impuls în rezolvarea problemelor individuale sau colective cu care se confruntă membrii familiei.

Într-adevăr, familia nu este doar creuzetul iubirii și al unității, ci și vectorul toleranței și al transmiterii valorilor, chiar motorul coeziunii sociale. Familiile se află în fruntea eforturilor globale de a pune în aplicare, fără a ignora, ambițioasa Agendă 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU, care reprezintă un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu.

Copiii se dezvoltă atunci când sunt iubiți și au acces la îngrijiri medicale, educație și alte servicii de bază. În perioada dificilă de adolescență, tinerii au nevoie de sprijin emoțional, precum și de informații și de servicii. Deoarece rata de sinucidere este mult mai mare în rândul tinerilor cu probleme sau neînțeleși decât în rândul restului populației, securitatea și integrarea acestora trebuie să fie o problemă de sănătate publică.

Sunt nenumărate cazurile în care femeile și fetele sunt supuse discriminării și violenței domestice, consecințele acestora fiind grave pentru sănătatea și bunăstarea lor și pot avea urmări pe tot parcursul vieții. În toamna acestui an, Avocatul Poporului va prezenta un Raport special privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Acest raport este realizat de Domeniul drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale în colaborare cu Asociația Necuvinte.

Viața de familie este, de asemenea, crucială pentru sănătatea persoanelor în vârstă, care rămân active și sănătoase, atunci când contribuțiile lor sunt evaluate de familiile și comunitățile lor.

Guvernele trebuie să sprijine rolul fundamental jucat de toate familiile, inclusiv asigurarea accesului la serviciile de sănătate reproductivă. Serviciile medicale de sănătate, concediul de maternitate și concediul de creștere a copilului sunt, de asemenea, esențiale pentru a permite părinților să le ofere copiilor cel mai bun început posibil în viață, de la naștere.

Toate persoanele au nevoie ca familia să aibă grijă de ele la un moment dat în viața lor, așa cum toată lumea ar trebui să aibă grijă de cei dragi atunci când au nevoie de ei.

Trebuie precizat faptul că instituția Avocatul Poporului, împreună cu Organizația Salvați Copiii, va aborda toate aceste aspecte legate de copii și problemele lor în/din familie într-un Raport special privind situația copilului din România.

Comemorarea acestei Zile Internaționale a Familiei reprezintă o oportunitate pentru mine să mulțumesc tuturor autorităților, partenerilor și organizațiilor societății civile care lucrează cu Avocatul Poporului pentru protecția și promovarea drepturilor și libertăților privind familia.