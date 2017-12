Mesajul Federației „Sanitas“ pentru sindicaliști!

Federaţia ”Sanitas” din România, prin toţi reprezentanţii săi, atât cei de la vârf, cât şi cei din teritoriu, a militat pe tot parcursul acestui an pentru atingerea unui deziderat ce poate părea deja învechit, şi anume eliminarea inechităţilor salariale din sistemul sanitar public de stat, se arată într-un comunicat al federației, semnat de Biroul operativ. „Am fost nevoiţi, pentru a ne vedea scopul atins, să recurgem la toate, absolut toate mijloacele sindicale legale de luptă (petiţii, negocieri, adunări publice, mitinguri, toate formele de grevă etc.). La mijlocul anului, în iunie, prin emiterea OUG nr. 20/2016 Guvernul Cioloş părea să fi înţeles şi rezolvat în mare parte nedreptăţile salariale acumulate în sistemul sanitar. Dar nu a fost aşa. OUG nr. 20/2016 s-a dovedit a fi incompletă şi discriminatorie. Am continuat să ne batem pentru corectarea acesteia şi am avut din nou speranţa rezolvării problemelor odată cu emiterea OUG nr. 43/2016 în august. Dar a fost o nouă decepţie“, scrie ”Sanitas”, într-un comunicat. Așa că, adaugă ei, lupta a continuat în limitele legale. „În faţa inflexibilităţii guvernanţilor ne-am văzut nevoiţi să declanşăm acţiuni noi de protest şi să ne îndreptăm solicitările şi speranţele spre Parlamentul României, cel care este chemat să valideze sau nu Ordonanţele de Urgenţă emise de Guvern. Eforturile noastre au fost cu adevărat multiplicate la toate nivelurile astfel încât să convingem forul legislativ suprem de necesitatea amendării celor două Ordonanţe de Urgenţă. Deşi am fost în permanenţă deschişi la dialog, deşi fiecare pas făcut de noi în demersurile sindicale a fost legal şi transparent, deşi lupta noastră sindicală are ca finalitate, fără niciun dubiu, creşterea competitivităţii sistemului sanitar public de stat, sistem vital pentru o ţară europeană civilizată, observăm cu consternare că există numeroase instituţii şi persoane care, cu o consecvenţă de invidiat, distorsionează mesajele noastre, atribuie scopuri obscure acţiunilor noastre şi încearcă în permanenţă decredibilizarea liderilor şi a organizaţiei noastre“, mai transmite ”Sanitas”. Biroul operativ al Federaţiei ”Sanitas” informează sindicaliștii, în opinia lor singurii care, de altfel, au dreptul să critice sau să aprecieze activitatea ”Sanitas”, că nu vor ceda presiunilor şi că vor continua lupta până când vor vedea toate solicitările rezolvate.