Mesajul lui Marius „Pablo” Stavrositu

Handbalistul constănţean Marius Stavrositu, de opt ori campion al României, de nouă ori câştigător al Cupei României şi o dată al Supercupei României, fost component al echipei naționale a României, a decis să încheie activitatea competiţională, după o carieră de excepţie.

Cu prilejul retragerii, Marius „Pablo” Stavrositu a postat pe pagina personală de Faceboook următorul mesaj:

„Am adorat handbalul de la 11 ani, de când m-am dus la preselecții la CSS Constanţa, și am zis că o să joc până mă vor lăsa picioarele. Au trecut 29 de ani de atunci! Nu m-au lăsat picioarele, dar simt că a venit timpul... Mi-am dorit să las ceva în urma mea, să bucur spectatorii, să trec suporterii prin toate stările. Faptul că am îmbrăcat echipamentul Naţionalei şi mi s-a intonat imnul Romaniei mă face să cred că tot ce sunt astăzi datorez sportului. Din suflet spun că am avut o carieră frumoasă şi sunt recunoscător pentru fiecare clipă petrecută la HCM Constanţa, CSM Bucureşti, CSA Steaua şi la Naţionala României. Decizia de a mă retrage din postura de jucător profesionist nu are legatură cu pandemia de COVID-19, ci vine firesc, pentru un sportiv care peste 2 luni împlineşte 40 de ani. Nu am niciun regret, ba chiar mi-am îndeplinit toate obiectivele: las în urma mea nu doar un palmares la care visează orice sportiv profesionist, ci şi tehnici de joc care să-i inspire pe cei ce vin în urma mea, aşa cum la rândul meu am învăţat de la campioni. Nu am de gând să traiesc din amintirile de jucător, ci să-mi fac altele noi, aşa că vă invit să fiţi în continuare alături de mine. Împreună vom face şi alte lucruri spectaculoase. Al vostru, Pablo!”