Mesajul lui Victor Ponta de Ziua Națională

Românii au motive să fie încrezători, dar este nevoie de stabilitate şi lideri politici responsabili care să evite greşelile trecutului şi cearta, afirmă premierul Victor Ponta într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, adăugând că toţi sunt români "indiferent de etnie sau credinţă". "Ziua Națională a României este, în fiecare an, un moment unic, special, marcat de speranță, de recunoștință și de solidaritate. În această zi, românii din țară și de pretutindeni își afirmă identitatea, se mândresc cu țara lor și spun întregii lumi că au fost, sunt și vor fi o națiune puternică și demnă. Pe 1 decembrie românii celebrează trecutul și cinstesc memoria înaintașilor, se bucură împreună de prezent și privesc cu încredere spre viitor", spune Ponta. El apreciază că parcurgerea acestui drum reprezintă o garanție că, la momentul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, se va trăi într-o Românie puternică, un stat de drept consolidat, cu un nivel de trai care să asigure tuturor o viață decentă și cu o societate solidară. "Astăzi, mai mult ca oricând, românii au motive pentru a fi încrezători. România se află pe un drum bun, al creșterii economice și al refacerii echilibrelor sociale, al modernizării și eficientizării serviciilor publice, al consolidării instituționale și al reafirmării mândriei şi valorilor autentice ale românilor. Este drumul la care au visat toți cei care s-au jertifit pentru crearea statului național unitar român. Parcurgerea sa reprezintă o garanție că, la momentul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, vom trăi cu toții într-o Românie Puternică, un stat de drept consolidat, cu oameni apreciați pentru munca lor, cu un nivel de trai care să asigure tuturor o viață decentă și cu o societate solidară, în care există şanse egale pentru toţi", apreciză premierul. Ponta adaugă însă că, pentru a atinge aceste obiective, România are nevoie de stabilitate și de lideri politici responsabili, care să ducă mai departe proiectul de construcție și dezvoltare. "Greșelile trecutului nu trebuie repetate. Cearta și dezbinarea nu aduc decât sărăcie și alienare, fiind instrumente de distrugere a spiritului comunitar și a identității naționale. Ziua de astăzi trebuie să ne amintească tuturor că puterea stă în unire, iar unirea este posibilă doar dacă interesul național este pus înaintea oricărui interes particular. Indiferent de vârstă, de statut social, de etnie sau de credinţă, suntem cu toţii români şi avem împreună un obiectiv important, acela de a construi pentru noi şi pentru copiii noştri o viaţă mai bună şi mai sigură aici, acasă. Trebuie să avem încredere în capacitatea noastră de a fi solidari şi de a coopera, astfel încât România să devină ţara în care fiecare îşi găseşte locul, rolul şi împlinirea personală şi profesională", încheie Ponta.