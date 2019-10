​Mesajul premierului Dăncilă cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

„Stimați seniori,

Dragi români,

Mă adresez dumneavoastră cu tot respectul cuvenit generației părinților și bunicilor noștri, de a căror înțelepciune și echilibru societatea românească are nevoie mai mult decât oricând.

Ați avut o contribuție esențială la definirea României de astăzi, aveți un cuvânt greu de spus pentru evoluția României de mâine. Dumneavoastrăsunteți cei mai în măsură să ne îndrumați pe drumul corect, al echilibrului, unității și respectării valorilor morale.

Vă datorăm recunoștință, dar și o viață demnă, decentă, lipsită de griji.

Când am preluat guvernarea, ne-am angajat să îmbunătățim viața românilor. Măsurile pe care le-am adoptat până acum produc deja efecte benefice, inclusiv pentru persoanele în vârstă.

Prin creșterea în mai multe etape a punctului de pensie, seniorii României au în prezent pensii mai mari în medie cu 55% față de acum trei ani. Dacă la finalul anului 2016 pensia medie era de 885 de lei, în prezent a ajuns la 1368 de lei.

Am găsit resursele financiare necesare pentru a majora pensiile și vă asigur că există fonduri pentru a continua aceste creșteri, așa cum am promis.

Mai mult, ținând cont de problemele specifice persoanelor vârstnice, am luat măsuri în plus pentru a le asigura accesul la serviciile de sănătate. De la 1 septembrie anul acesta, am modificat plafonul astfel încât mai mulți pensionari să beneficieze de medicamente compensate în cuantum de 90%.

Guvernul este determinat să pună în practică angajamentele asumate. Din respect față de români, am considerat necesar ca și ceilalți lideri politici să își ia angajamentul că nu vor tăia pensiile și salariile dacă vor veni la guvernare. Este regretabilă atitudinea partidelor de opozițiecare au refuzat să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor, dar mă bucură susținerea și sprijinul oamenilor, celor în a căror slujbă suntem.

Mi-aș dori ca și dumneavoastră, pensionarii, să îmi fiți aproape, pentru că în Guvernul României aveți întotdeauna un partener de dialog.

Cu prilejulZilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, vă urez sănătate tuturor și să ne binecuvântați cât mai mulți ani cu experiența și înțelepciunea dumneavoastră!”

Viorica Dăncilă,prim-ministrul României