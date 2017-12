Mesajul președintelui Iohannis de Anul Nou

14:34:40 / 31 Decembrie 2016

Catre presedintele johanis kw !

Daca ne-ar scuti de urarile adresate, ar fi mult mai bine pentru noi, romanii, ca urarile lui sunt venin, otrava pentru acest popor saracit, obidit, jignit si batjocorit continuuuu de acest om si acolitzii lui, care se iubeste pe el si averile acumulate in aceasta tzara, cu-n popor demoralizat / dezorientat cu intentzie de acest aventurier si dominat de : ura si dispretz total pentru noi / totzi ! Ca noi, romanii, am simtzit urarile lui johanis kw, pe propria piele " iubirea, dragostea, atasamentul si........ " , toate sunt doar de forma, totul este fara contzinut, intr-un dispretz total si batjocura la adresa poporului suveran si nu, dupa cum crede el, johanis kw, ca noi, locuitorii acestei tzari suntem sclavii lui, ca lui johanis kw, ii plac totate in ROMANIA, dar nu-i place de poporul roman, pentru ca noi, romanii, nu facem parte din rasa superioara, adica din rasa germana, asa dupa cum a spus si Hitler Adolf, RUSIIIIIIIIIIIIIIIINE ca se infrupta din bunatatzile acestei tzari, si ca pe noi, romanii,ne uraste / dispretzuieste in asa hal !!!!!!!!