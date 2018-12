Mesajul PSD după noul refuz al lui Iohannis: E în campanie. Vrea să întârzie performanţa guvernului

09:22:01 / 23 Noiembrie 2018

CINE MAI VOTEAZĂ CU ELEFANTUL ROZ !?????

Tot ce face actual preș al PDL PNL CIUMA NEAGRĂ wc Johanis (nu al României) este sa oprească creștea ECONOMICĂ a țării !!!. Nu se poate sa susții i un astfel de individ care acționează în acest mod , UNIC in analele lumii în care din funcția de președinte se comportă că un lider de partid al .. Opoziției, incapabilă să-și susțină argumente "POLITICE" în parlament din cauza numărului MIC de parlamentarii PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ,partid mafiot criminal care nu mai are susținere în rândul electoratului..A rămas EL KLAUS WERNER (WC JOHANIS) să facă .... opoziție încălcând astfel constituția României, ce-a care da dreptul PRIMULUI MINISTRU să-și aleagă miniștrii.,,SI NU CUM SE ÎNTÂMPLĂ IN ROMÂNIA ,CA PREȘEDINTELE ROMÂNIEI SA FACĂ ACEST LUCRU.. Încălcând astfel grav constituția și SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT..Așa că nu e de MIRARE că WC JOHANIS nu a numit-o pe D-na Adina Florea pt FUNCȚIA DE șef al DNA PROPUNEREA ministerului de justiție.. Propunere justă care o dată pusă în aplicare ar dărâma din temelii statul SUSBTERAN CREAT DE TRAIAN BĂSESCU SI MONIKA MAKOVEI încă din 2004 ...CE ESTE INCREDIBIL ȘI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN , E CA O NORMALITATE ÎN ACTUL DE JUSTIȚIE ,E PROPUSĂ SI DORITĂ DE UN PARTID DE STÂNGA , PSD.....IAR UN PARTID DE AȘA ZIS A DREAPTA PDL PNL CIUMA NEAGRĂ SPRIJINĂ ABUZURILE ȘI ÎNCĂLCĂRILE GRAVE ALE DREPTURILOR OMULUI ...AICI E UN LUCRU CARE PT STRĂINII E DE NEÎNȚELES !!!!!!!