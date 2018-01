Mesajul Simonei Halep cu ocazia Anului Nou!

Liderul mondial Simona Halep a adresat din China, de la Shenzen, iubitorilor tenisului şi nu numai, urările sale înaintea Noului An într-un mesaj postat pe pagina de Facebook Simona Halep Band: „La mulţi ani! Vă doresc un 2018 minunat, plin de bucurii! Happy new year 2018! I wish you all the best and happiness! La mulți ani și un 2018 plin de realizări”.

Tot duminică, în ultima zi a anului, „jucătoare preferată a fanilor” în 2017 a anunţat, într-un mesaj postat pe Twitter, despărţirea de firma de echipament sportiv Adidas. „Îţi mulţumesc pentru 4 ani minunaţi, Adidas şi o îmbrăţişare specială pentru Claus Marten. E o zi puţin tristă pentru mine, dar sunt nerăbdătoare să văd ce îmi rezervă viitorul. La mulţi ani tuturor şi noroc în 2018”, a scris Halep.

Simona Halep colabora cu firma Adidas din 2014, primind suma de un milion de euro pe an. Potrivit presei, după ce a ajuns pe primul loc în ierarhia WTA, tenismena constănţeană a solicitat renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.