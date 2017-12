Meseria, bat-o vina!

Vedeta TV Andreea Berecleanu a dezvăluit, zilele acestea, motivele divorţului său de Andrei Zaharescu, după ce s-a refugiat în braţele unui alt bărbat, şi anume Constantin Stan, medicul său estetician. Vedeta s-a justificat public, aruncând vina pe fostul său soţ şi susţinând că, de când a acceptat funcţia în Guvern, lumea lui şi toate valorile comune ar fi „deraiat de pe şină”. Pretinsul motiv este că funcţia publică pe care acesta a ocupat-o în Guvern le-a ruinat frumoasa relaţie de familie, Andrei nefiind capabil să mai acorde aceeaşi atenţie ei şi celor doi copii, Eva (12 ani) şi Petru (9 ani), atenţia fiind elementul fundamental de echilibru al familiei, după spusele vedetei. „Nu au fost factori externi, meseria noastră a fost cauza principală. În clipa în care nu s-a mai dansat şi nu s-a mai cântat în casă, am spus stop. Copiii mei au ştiut tot şi fericirea lor este cea mai importantă. Nu am avut nicio suferinţă şi nu am vrut să am vreo suferinţă, de asta am spus stop“, declara, în urmă cu ceva timp, Andreea Berecleanu.

„Nu merită preţul. Am citit, de curând, un interviu pentru „Paris Match“ al fostei partenere a lui Francois Hollande. Valerie spunea, clar şi răspicat, că a ajuns la despărţirea dureroasă şi la trădare doar pentru că Hollande este preşedinte. Păstrând proporţiile, eu cred că un bărbat are menirea de a rămâne responsabil pentru familia lui, indiferent de tentaţiile care ispitesc orgolii“, a dezvăluit Andreea Berecleanu într-un interviu, fără a vorbi, însă, şi despre menirea... femeii.

Gurile rele spun că, dacă Andreea l-ar fi iubit pe domnul Zaharescu, ar fi depăşit împreună aceste impasuri, cu atât mai mult cu cât timpul acordat politicii era, de fapt, tot în favoarea familiei sale. În plus, se ştie că domnul doctor cu care aceasta îşi petrece acum timpul „a bifat“ multe aventuri cu domnişoare şi doamne, având nu tocmai o reputaţie ireproşabilă.

Copiii rămân cei mai afectaţi în urma acestei decizii, iar Andreea nu a reuşit, până în prezent, să-i convingă să-l accepte pe Constantin Stan ca nou membru şi cap al familiei. Despărţirea de frumoasa prezentatoare şi faptul că aceasta şi-a refăcut cu frivolitate viaţa, începând o nouă relaţie amoroasă, l-au afectat pe Andrei Zaharescu, însă acesta a declarat că viaţa merge mai departe, cu suişuri şi coborâşuri. Cei doi au păstrat o relaţie civilizată, iar atenţia lui este acum canalizată pe iubiţii săi copii.