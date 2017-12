Meseria de bonă, avizată pozitiv în Comisia de muncă a Camerei

Deputaţii din Comisia pentru muncă au avizat favorabil, ieri, proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de bonă, iniţiat de PSD şi PNL, stabilind că nu pot exercita această profesie persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală. Deputaţii din Comisie au stabilit că exercitarea profesiei de bonă se realizează cu respectarea unor citerii cum ar fi "respectarea demnităţii copilului" şi "asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil". Bona este definită în proiectul de lege ca fiind persoana fizică, cetăţean român sau străin cu domiciliu sau reşedinţa legală în România, "calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi de supraveghere a copilului". Poate exercita profesia de bonă orice persoană "care este aptă" din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea profesiei, "nu suferă de boli cronice transmisibile" şi nu locuieşte împreună cu persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, conform declaraţiei pe propria răspundere. "Pentru siguranţa copilului sunt obligat să-mi montez cameră, să fiu sigur că mi-am lăsat copilul în siguranţă? Nu se poate aşa ceva", a precizat preşedintele Comisiei, Florin Iordache (PSD). "Pe bunica pot s-o fac bonă?", a întrebat un alt deputat, căruia colegii lui parlamenatri i-au răspuns că se poate întâmpla acest lucru dacă aceasta îndeplineşte condiţiile psihologice. Deputatul PNL Cristina Pocora a declarat, după avizul dat de Comisia de muncă a Camerei, că proiectul de lege "defineşte foarte clar un dosar cu care persoana care vrea să fie anagajată ca bonă se prezintă în faţa anagajatorului, familiei, un dosar foarte riguros care cuprinde o serie de criterii ce vizează, pe de o parte, neîncălcarea legii penale". "Aceasta pentru a ne asigura că nici bona şi nici familia bonei, dacă copilul va merge la bonă acasă, nu au avut încălcări ale legii penale, nu au comis fapte de violenţă în familie. De asemenea, este foarte importantă reglementarea aceasta pentru a scoate la lumină locurile de muncă în acest domeniu. De asemenea, pentru a ne asigura noi, părinţii, că avem o persoană care este calificată, testată, îndeplineşte o serie de criterii şi aş putea fi sigură eu că îmi las copilul în siguranţă cu o persoană calificată şi nu există riscuri pentru copil, cum am văzut în nenumărate cazuri", a adăugat Pocora. Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de bonă urmează să fie dezbătut de plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.