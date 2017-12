Meseria de „expert feng shui”, preocupare legislativă trendy

05:50:02 / 10 Iunie 2014

DACA FACI RECLAMATIE INTR-o TARA DEMOCRATA CA NU TI-A DAT BON , ACEA PERSOANA ISI PIERDE DREPTUL DE A MAI PRACTICA MESERIA RESPECTIVA.

MAI MADAM DEPUTATA PC-ului , CORNELIA NEGRUT , SA STII CA IN LUMEA ASTA EXISTA NENUMARATE MESERII , DE EXEMPLU LA PARIS SI NU IN ULTIMUL RIND EXISTA MESERIA DE HIPNOZA , CARE CEI CARE PRACTICA ACEASTA MESERIE ISI DAU RECLAMA PE INTERNET , AU CABINETELE LOR UNDE PLATESC CONTRIBUTIA LA STAT CU TVA SI SINT PROFESIONISTI SAU MA ROG SINT OAMENI PREGATITI SI SPUN SI UNDE SI-AU FACUT STUDIILE EXEMPLU UNUL CARE HIPNOTIZA ,SCRIA PE INTERNET CA SI-A FACUT STUDIILE IN AMERICA , CIND TE DUCI LA EL POTI SA-I CERI BREVETUL SA VEZI UNDE SI-a FACUT STUDIILE , CA SA STII DACA TE MAI DUCI SI A DOUA OARA , ACEASTA PERSOANA CARE HIPNOTIZEAZA A INTREBAT , DACA VREI SA TE LASI DE FUMAT , DECI TREBUIE SA MERGI DE MAI MULTE ORI LA SEDINTELE LUI PENTRU A AVEA UN REZULTAT BUN , SAU PENTRU CEI STRESATI DE MUNCA ,ESTE UN REMEDIU FOARTE BUN HIPNOZA , SAU PENTRU CEI CARE LE ESTE FRICA SA URCE IN AVION LA INALTIME , DAR TOTI ACESTIA CARE PRACTICA O MUNCA , IN HIPNOZA , IN DATUL IN CARTI SI TOT CE MAI PRACTICA SINT LIBERI PROFESIONISTE SI PLATESC DARI LA STAT DIN VENITUL PE CARE IL INCASEAZA, TVA-ul SI CONTRIBUTIA LA STAT , ITI TAIE CHITANTA , DECI TOTUL ESTE IN REGULA , ATIT PENTRU CLIENT CITSI PENTRU EL SI PENTRU STAT , AICI ESTE DIFERENTA LA NOI SI STATUL ARE DE PIERDUT , CA IN ROMANIA VRAJITOARELE NU SINT PUSE SA PLATEASCA LA STAT SI STATUL ARE DE PIERDUT , CHIT CA E MAMA OMIDA SAU ALTE VRAJITOARE , FISCUL NU INTRA PE FIR SA LE IA BANII , DACA NU SA FACA PUSCARIE PENTRU EVAZIUNE FISCALA , LA FEL CA ORICINE CARE FURA STATUL SI NU PLATESTE TVA-ul , DECI PENTRU TOATA LUMEA TREBUIE SA EXISTE O LEGE SI APLICATA SI RESPECTATA DE TOATA LUMEA ,ACEASTA LEGE , INDIFERENT DE NATIONALITATE , ASTA SA AIBE SI STATUL DE CISTIGAT , ADICA DUMNEAVOASTRA , CEI CARE FACETI LEGI SI NU LE RESPECTATI , DECI VA TAIATI SINGURI CRACA DE SUB PICIOARE .