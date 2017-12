Messi, acuzat de fraudă fiscală

Lionel Messi, atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, este acuzat, împreună cu tatăl său, Jorge Horacio Messi, pentru o fraudă fiscală mai mare de patru milioane de euro, informează cadenaser.com. Potrivit procuraturii din Barcelona, un proces împotriva lui Lionel Messi şi a tatălui acestuia, care conţine trei capete de acuzare, a fost deschis. Anchetatorii susţin că Messi nu ar fi plătit taxe în valoare de patru milioane de euro pentru veniturile realizate în anii 2007, 2008 şi 2009. Plângerea, semnată de procurorul Raquel Amado, a fost înaintată la tribunalul din Gava (Barcelona), unde fotbalistul argentinian îşi are reşedinţa. Conform plângerii, Messi, desemnat de patru ori cel mai bun fotbalist din lume, ar fi simulat mutarea drepturilor sale de imagine pe nişte firme aflate în paradisuri fiscale, ca Belize şi Uruguay, şi în acelaşi timp a semnat acorduri de licenţă sau servicii cu alte companii situate în jurisdicţii de “confort”, precum Marea Britanie şi Elveţia. Veniturile fotbalistului ar fi fost transferate din aceste ţări europene către societăţi aflate în paradisuri fiscale şi astfel nu au fost supuse impozitării, deoarece trezoreria spaniolă nu avea acces la informaţii. Lionel Messi are un salariu anual de aproximativ 8,5 milioane de euro şi o avere estimată la 90 de milioane de euro. „Noi (n.r. - Lionel Messi şi tatăl său) am aflat din presă de acţiunile iniţiate de procuratura spaniolă. Este un lucru surprinzător, deoarece nu am comis nicio infracţiune. Am respectat întotdeauna obligaţiile fiscale în urma avizului consilierilor noştri, care trebuie să clarifice situaţia”, a scris Messi, ieri, pe pagina sa de Facebook.