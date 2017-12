Messi împlineşte 27 de ani şi îşi sărbătoreşte ziua de naştere pentru a treia oară în timpul CM

Starul argentinian Lionel Messi împlineşte astăzi 27 de ani şi îşi sărbătoreşte pentru a treia oară ziua de naştere în timpul unui turneu final al Cupei Mondiale, după cele din 2006 şi 2010, informează AFP. Delegaţia argentiniană a cerut conducerii Hotelului Deville din Porto Alegre să pregătească o mică petrece pentru Messi. Cu această ocazie, Messi a fost vizitat de părinţii săi, de unul dintre fraţi, de iubita sa Antonella Roccuzzo şi de Thiago, fiul său de un an şi jumătate. Pentru aniversarea lui Messi, firma sa de echipament sportiv a decis să facă o serie limitată de ghete, produsă doar în 27 de exemplare, fiecare celebrând un an din viaţa starului argentinian. Pe de altă parte, Messi are un mare admirator în persoana liderului cubanez Fidel Castro, care urmăreşte evoluţiile lui în cadrul unei emisiuni de televiziune moderată de bunul său prieten Diego Maradona. "Dragul meu prieten, în fiecare zi am plăcerea de a urmări emisiunea ta despre spectaculoasa Cupă Mondială, datorită căreia pot admira nivelul excepţional al acestui sport universal. La fel ca şi tine, îl salut pe Messi, acest formidabil sportiv, care aduce glorie nobilului popor argentinian. Nimic nu poate depăşi gloria şi prestigiul pe care le aveţí amândoi, în ciuda eforturilor meschine ale intriganţilor", i-a scris Castro lui Maradona, care prezintă o emisiune la canalul venezuelean Telesur.