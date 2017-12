Messi neagă o eventuală plecare de la FC Barcelona

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat duminică seară, după meciul cu Atletico Madrid, scor 3-1, că nu intenţionează să plece de la gruparea catalană şi a respins zvonurile cu privire la un conflict cu antrenorul Luis Enrique. „Nu am cerut niciodată ceva pentru a rămâne, pentru că nu am avut nicio intenţie să plec. Am auzit că spunându-se că tata ar fi vorbit cu Chelsea sau cu Manchester City. Sunt minciuni. Am vrut să profit de această ocazie pentru a spune adevărul”, a spus Messi, la Barca TV. Presa catalană a scris în ultima perioadă că Messi ar fi cerut plecarea lui Enrique. „Am auzit tot felul de lucruri. Nu am ieşit niciodată să fac o declaraţie pentru a dezminţi ce se spune, dar de data asta o fac. S-a spus că nu m-am înţeles bine cu mulţi oameni... Eto'o, Ibrahimovici, Bojan, Guardiola... Însă eu nu am spus nimic din ce mi se atribuie şi, mai mult, nu am cerut demiterea antrenorului nostru. Oamenii nu trebuie să caute un conflict între mine şi Luis Enrique, pentru că nu există aşa ceva”, a afirmat argentinianul.