Meşteşugurile româneşti, readuse la viaţă

TRADIŢII RESPECTATE Creatoarea de modă germană Isabelle de Hillerin, cu origini române, doreşte să readucă la viaţă tradiţiile meşteşugăreşti din Europa de Est, pe cale de dispariţie, în momentul în care arta ţesăturilor tradiţionale şi a broderiilor de mână, care odată înflorea în România, cunoaşte acum un declin rapid. Proaspătă absolventă a şcolii de design vestimentar din Barcelona, Isabell de Hillerin s-a mutat la Berlin, unde şi-a lansat propria colecţie în 2009. ”Nu am avut niciodată un plan B. Am fost întotdeauna interesată de modă”, a declarat tânăra într-un interviu acordat Deutsche Welle.

Înainte de a-şi deschide propriul atelier în cartierul berlinez Neukolln, Isabelle de Hillerin a vizitat România, unde îşi are originile şi unde a descoperit ţesăturile tradiţionale. ”Am mers din sat în sat şi am făcut cercetare în muzee. Am căutat femei care realizează aceste ţesături tradiţionale”, a afirmat tânărul designer. Isabelle de Hillerin a găsit, în cele din urmă, grupuri de femei din România, în special în regiunea Moldovei, care puteau realiza piese pentru colecţia ei. De atunci, proiectul a devenit mai mult decât o colaborare de afaceri, mai degrabă o misiune de a păstra o artă pe cale de dispariţie. Acum, în al patrulea an, afacerea Isabellei de Hillerin este înfloritoare, modelele ei fiind prezente în magazine din Los Angeles până în Hong Kong.

DEPĂŞIREA BARIERELOR Lucrurile nu au fost însă întotdeauna atât de uşoare. Prima dată când a vizitat un oraş unde femeile erau renumite pentru broderiile pe care le realizau, designerului german i-au fost respinse propunerile. Aceasta le-a povestit femeilor despre planurile sale de a le prezenta creaţiile pe podiumurile din Berlin şi Paris, însă ele i-au cerut să plece. ”Aşa că m-am dus din nou, într-un alt sat şi am vorbit cu oamenii de acolo despre acest meşteşug”, a explicat designerul. Hotărârea ei şi faptul că ştia să vorbească limba română au ajutat-o să depăşească aceste obstacole. ”Când se realizează o colecţie, nu doar o singură femeie lucrează la asta, sunt mai mult de zece femei. Iar interesul a crescut în rândul tinerilor pentru a învăţa meseria asta”, a povestit aceasta.

Eticheta Isabell de Hillerin probabil că nu va reuşi să oprească declinul în realizarea acestor costume lucrate manual în România, însă creatoarea germană şi-a exprimat speranţa că măcar îşi va putea ajuta partenerii de afaceri să se menţină pe linia de plutire, readucând la viaţă tradiţiile meşteşugăreşti pe cale de dispariţie din Europa de Est.