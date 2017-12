Metallica feat. Lou Reed

Trupa americană Metallica a încheiat înregistrările la un nou album, realizat împreună cu legendarul muzician Lou Reed, fondatorul şi liderul grupului The Velvet Underground. Albumul are zece piese şi împlineşte visul celor de la Metallica de a lucra alături de cel pe care îl consideră “un inovator veritabil şi unul dintre cei mai influenţi muzicieni din istoria rock-ului”. În vârstă de 69 de ani, Lou Reed este creatorul mai multor hit-uri preluate de numeroşi alţi artişti. Printre acestea se numără “Perfect Day”, “Sunday Morning”, “Walk on the Wild Side” sau “Heroin”.