Metallica oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru găsirea unei fane dispărute

Formaţia Metallica oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru orice informaţie care va conduce la găsirea unei fane în vîrstă de 20 de ani, care a dispărut imediat după concertul pe care trupa l-a susţinut pe 17 octombrie, în Charlottesville, Virginia. Morgan Harrington a dispărut la puţin timp după concertul susţinut de trupa Metallica în oraşul american amintit. Părinţii ei au oferit deja o recompensă de 100.000 de dolari. Agenţii FBI s-au alăturat forţelor de poliţie americane care anchetează această dispariţie, iar potrivit presei americane, James Hetfield, solistul trupei Metallica, i-a sunat pe părinţii tinerei dispărute, vineri, 23 octombrie, pentru a le oferi ajutorul. Trupa Metallica a postat şi pe site-ul său toate informaţiile oficiale despre dispariţia lui Morgan Harrington.

Metallica este una dintre cele mai de succes formaţii heavy-metal din lume. S-a înfiinţat în 1981, reuşind să vîndă peste 95 de milioane de discuri în toată lumea. Printre albumele trupei se numără ”Kill\'en All” (1983), ”Ride the Lightening” (1984), ”Master of Puppets” (1986) - considerat de fani şi de presa de specialitate cel mai bun album Metallica dar şi cel mai bun album de heavy-metal din lume -, ”And Justice For All” (1988), ”The Black Album” (1991) şi ”Load” (1996). Turneul de promovare a celui mai recent album lansat de Metallica, intitulat ”Death Magnetic”, a debutat pe 21 octombrie 2008. Trupa a primit numeroase premii, inclusiv şapte Grammy Awards, două American Music Awards şi o mulţime de MTV Video Music Awards. Metallica a concertat de două ori în România, ultima dată anul trecut, pe 23 iulie, la Bucureşti.